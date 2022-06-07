Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı iddaa oranları!

ING Basketbol Süper Ligi’nde rakiplerini birer birer eleyerek final aşamasına ulaşan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, şampiyonluk için uzun bir seriye başlıyor. İlk 2 maçın Fenerbahçe Beko’nun salonunda oynanacağı eşleşmede ilk maç bugün saat 20.00’de başlayacak. Darüşşafaka’yı 3-1’lik seri ile geride bırakan Sarı-lacivertliler adını finale yazdırmayı başarmıştı. Bir diğer finalist Anadolu Efes ise yarı final eşleşmesinde Galatasaray Basketbol karşısında zorlansa dahi serinin son maçında rahat bir galibiyet alarak adını finale yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İDDAA ORANLARI!

Final serisinin ilk maçında Anadolu Efes’in yıldız isimlerinden Vasilije Micic’in süre alması beklenmiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon ligde, Euroleague’de ve kupa mücadelesinde toplam 5 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında Anadolu Efes 4 kez galip gelmeyi başarırken Fenerbahçe Beko ise 1 galibiyet elde etti.

- İki takım arasında bu sezon oynanan 5 maçın 3’ünde 160 sayı barajı aşılırken kalan 2 maçta ise bu barem aşılmadı.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Şampiyonun belirleyeceği final serisi başlıyor. İlk 2 maç Fenerbahçe Beko sahasında oynanacak... Efes cephesinde Micic sakatlık sebepli oynaması beklenmiyor, yokluğu böylesi önemli maçta takımı olumsuz etkiler. Efes'in Micic yokluğunda takım savunmsını sıkı tutmaya çalışacağını düşünüyorum, bu noktada iki 4 numara Singelton, Moerman performansı önemli olacak... Ev sahibi Fenerbahçe, evinde taraftarı önünde etkilli ve güçl bir takım. Micic de yokken ilk maçı kazanmak isteyeceklerdir, favori çıkıyorlar. Yine de Efes'i karşıma almak istemem. Savunmaların sert olmasını bekliyorum, özellikle Efes, Micic yokken savunmayı sıkı tutmaya mecbur. 163.5 Alt önereceğim.