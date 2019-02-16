Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bu sezon yaşanan çekişme Tahincioğlu Süper Ligi ve THY Euroleague’nin ardından Türkiye Kupası’na da sıçradı. Coach Ergin Ataman’ın takımın başına geçmesiyle iddialı bir kadro kuran Lacivert-Beyazlılar, coach Obradovic önderliğindeki istikrarlı Fenerbahçe Beko’nun en büyük rakiplerinden biri haline geldi.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Şubat Pazar günü saat saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Efes 2, Fener 1 kez kazandı

Her kulvarda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım; Süper Lig ve Euroleague’nin ardından bu kez Türkiye Kupası’nı müzesine taşımak adına mücadele edecek. Bu sezon oynanan maçlarda, Anadolu Efes Euroleague’de Fenerbahçe ise Süper Lig’de kazanan taraf olurken Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise Lacivert-Beyazlılar zafere ulaşmayı başardı. 2018’de Türkiye Kupası’nı müzesine taşıyan Efes (11) en çok şampiyonluğu bulunan takım konumundayken en son 2016’da kupayı kazanan Fenerbahçe ise 5 kez mutlu sona ulaştı. İki takımın kupa finalindeki en son eşleşmesi 2015’te yaşanmış ve Lacivert- Beyazlılar sahadan 70-60 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu kez şeytanın bacağını kırdı

Türkiye Kupası’nda son 2 yıldır finalin kapısından dönen Fenerbahçe Beko bu kez şeytanın bacağını kırdı. Sakatlıkları süren Green ve Vesely’nin kadroda yer almadığı maçta Sarı-Lacivertliler, hücumda sıkıntı yaşamasına rağmen Türk Telekom engelini 73-65’lik skorla aştı, tarihinde 10. kez finale çıktı. Müthiş bir çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Ankara temsilcisi, son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedi. 37.dakikaya kadar skor farkı açılmadı: 65-63. Ancak takımın müthiş yönlendiren Sloukas attığı üçlükle de sonucu belirledi: 73-65.

Anadolu Efes 15. kez finalde

Erkekler Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Anadolu Efes, üst üste 3. kez finale adını yazdırdı. Yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan’le eşleyen Lacivert- Beyazlılar, rakibi karşısında ilk çeyrekten itibaren yakaladığı skor farkını 40 dakika boyunca koruyarak sahadan 78-70 galip ayrıldı. Moerman’ın skorer oyunuyla maça 24-14’lük üstünlükle başlayan Lacivert-Beyazlılar devreyi de 38-30 galip kapattı. İkinci yarıda savunmasıyla Beşiktaş’ı top kayıplarına iten Efes, 25’te farkı 19’a çıkardı (53-34) ve son bölüme 65-46 önde girdi. 4.çeyreğin bitimine 2 dakika kala, Beşiktaş, Erkan- Berkay ikilisinin sayılarıyla farkı 6’ya indirse de (76-70) Efes, özellikle de bu bölümde ön plana çıkan Yiğitcan’ın sayılarıyla zafere gitti. Efes, kupa tarihinde 15. kez adını finale yazdırmış oldu.