Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftası, Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes galibiyet için kozlarını paylaşacak. Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 15 haftada sadece 5 maç kazanabilmişti. Ardından önemli bir toparlanma süreci yaşayan sarı-lacivertliler, üst üste 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes ise ligde son 9 karşılaşmasında sadece 2 kez yenildi. Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Anadolu Efe ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes’in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Beko 80-71 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EuroLeague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:45’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Angel Miguel Perez, Olegs Latisevs, Anne Panther hakem üçlüsü yönetecek.

Turkish Airlines Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Olympiacos takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 76-53 mağlup etmiş, Fenerbahçe Beko ise Almanya’nın Alba Berlin takımını evinde 89-84 yenmişti.

Igor Kokoskov: Anadolu Efes'e büyük saygı duyuyoruz

Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu.

Rakiplerine büyük saygı duyduklarını belirten Kokoskov, "EuroLeague’de en iyi basketbolu oynayan ekiplerden biriyle karşılaşacağız. Anadolu Efes, uzun süredir birlikte oynayan ve oyun planlarını parkeye doğru bir şekilde yansıtabilen bir ekip. Topa yön veren, yaratıcı ve şutör özelliklere sahip birçok oyuncuları var. Saha içi yerleşimini harika yapıyorlar. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Oynadığımız son maça göre neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda iki takımda da o tarihten itibaren birçok değişiklik olduğunun da bilincindeyiz. Temel konulara dikkat etmeli, bireysel olarak sorumluluk almalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman: Fenerbahçe, son iki ayda EuroLeague'in en formda takımı

Zorlu maç öncesinde Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin son iki ayda EuroLeague'in en formda ve iyi basketbol oynayan takımı konumunda olduğunu belirten Ataman, "Fenerbahçe Beko’da Nando de Colo, Marko Guduric ve Lorenzo Brown hücumu yönlendiren oyuncular ayrıca farklı oyuncularla özellikle Pierre Dyshawn ile oyunu çeşitlendirebiliyorlar. Rakibimiz son iki ayda EuroLeague’in en formda ve iyi basketbol oynayan takımı. Hücumda akıllı ve kontrollü bir şekilde kendi oyun felsefemizi uygulayarak, savunmada pota altı ve ribauntlarda dinamik olup maçı kazanmaya çalışacağız. EuroLeague gibi büyük bir organizasyonda son dönemlerin en formda iki takımının oynayacağı derbi maçı bir kez daha Türk basketbolunun gücünü Avrupa’ya gösterecek bir şölen olacaktır. Umarım en kısa zamanda salonlarımızın gerçek sahibi olan taraftarlar da bu şölenlere katılma şansı bulurlar" ifadelerini kullandı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Atılan Sayı: 79.0 – 79.8

2 Sayı: %56.9 - %55.0

3 Sayı: %40.4 - %36.5

Serbest atış: %83.8 - %76.6

Ribaund: 30.4 – 31.6

Asist: 19.6 – 17.5

Top çalma: 6.6 – 7.3

Blok: 2.0 – 2.8

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Yenilen Sayı: 78.5 – 76.3

2 Sayı: %52.5 - %53.3

3 Sayı: %37.0 - %38.7

Serbest atış: %78.0 - %75.4

Ribaund: 32.8 – 33.6

Asist: 19.8 – 18.1

Top çalma: 7.2 – 6.4

Blok: 2.2 – 2.7

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Sayı: De Colo 14.4, Vesely 13.0, Brown 10.2 / Micic 15.2, Larkin 15.1, Simon 10.9

Ribaund: Vesely 5.3 / Moerman 5.0, Dunston 4.5

Asist: De Colo 4.1, Brown 3.9, Vesely 2.5 / Micic 5.0, Larkin 4.4, Simon 3.2

Top çalma: Brown 1.4, De Colo 1.4 / Larkin 1.8, Micic 1.0, Dunston 1.0

Verimlilik: De Colo 17.6, Vesely 17.5, Pierre 11.9 / Larkin 17.5, Micic 14.5, Dunston 13.3

Geçmiş karşılaşmalar

2020-21 Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko

2019-20 Fenerbahçe Beko 73-81 Anadolu Efes

2018-19 Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes

2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes

2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

2017-18 Anadolu Efes 84 – 89 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81 – 70 Anadolu Efes

2016-17 Anadolu Efes 80 – 77 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 88 – 80 Anadolu Efes

2015-16 Fenerbahçe 90 – 86 Anadolu Efes

2015-16 Anadolu Efes 73 – 77 Fenerbahçe

2014-15 Fenerbahçe Ülker 83 – 72 Anadolu Efes

2014-15 Anadolu Efes 71 – 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 84 – 65 Anadolu Efes

2013-14 Anadolu Efes 63 – 71 Fenerbahçe Ülker