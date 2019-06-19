Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 85-69
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi. Seride şampiyonu belirleyecek yedinci maç, 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.
Zorlu maç öncesi seride 3-2'lik Anadolu Efes üstünlüğü vardı ve konuk ekip maçı kazanması durumunda 9 sezonun ardından ilk şampiyonluğunu ilan edecekti.
Maça Kalinic ve Sloukas'ın üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe, 7:58 kala 6-2 ile üstün olan taraftı. Kalinic ve Melih ile basketler bulan ev sahibi ekip, 5:42 kala da skoru 11-4 yaptı. Anadolu Efes; Dunston ve Moerman ile sayılar bulurken 3:03 kala skoru 15-11'e geldi. Çeyreğin son bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşadı ve ilk periyot, ev sahibi ekibin 17-14'lük üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyreğe Melli ve Bobby Dixon ile sayılar bularak başlayan Fenerbahçe, 8:47 kala 22-14'lük üstünlüğü yakaladı. Fakat Micic'in serbest atış, Buğrahan Tuncer'in ise üst üste 2 adet üç sayı çizgisinden isabetleriyle 8:06 kala skor 22-22 eşitlendi. Buğrahan ve Moerman ile üçlük isabetlerine devam eden Anadolu Efes, 2:05 kala 31-34'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Bobby Dixon ve Kostas Sloukas ile etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 38-36 üstün kapattı.
Üçüncü çeyreğin başında karşılıklı sayılarla 7:16 kala 42-42'lik eşitlik vardı. Melih ve Guduric ile üst üste üçlükler bulan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikalık bölümü 48-44 üstünlükle geçti. Fenerbahçe, 2:19 kala da skoru 53-46'ya getirdi. Üçüncü çeyrekte kenardan gelen Simon ile üst üste iki üçlük isabeti bulan konuk ekip, 1:26 kala skoru 53-52 yaptı. Kalan bölümde iki takım da skor üretemedi ve üçüncü çeyrek 53-52 sona erdi.
Son çeyreğe 13-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 5:17 kala 66-52'lik üstünlüğü yakaladı. 4:48 kala da ev sahibi ekip, skoru 69-53 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-69'luk skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla, seride durum 3-3'e geldi ve seri 7. maça taşındı. Basketbol Süper Ligi'nde en son 7 maçlık final serisi 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile yine Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray arasında gerçekleşmişti.
Şampiyonu belirleyecek serinin yedinci ve son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.