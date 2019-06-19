Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 85-69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Zorlu maç öncesi seride 3-2'lik Anadolu Efes üstünlüğü vardı ve konuk ekip maçı kazanması durumunda 9 sezonun ardından ilk şampiyonluğunu ilan edecekti.

Maça Kalinic ve Sloukas'ın üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe, 7:58 kala 6-2 ile üstün olan taraftı. Kalinic ve Melih ile basketler bulan ev sahibi ekip, 5:42 kala da skoru 11-4 yaptı. Anadolu Efes; Dunston ve Moerman ile sayılar bulurken 3:03 kala skoru 15-11'e geldi. Çeyreğin son bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşadı ve ilk periyot, ev sahibi ekibin 17-14'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe Melli ve Bobby Dixon ile sayılar bularak başlayan Fenerbahçe, 8:47 kala 22-14'lük üstünlüğü yakaladı. Fakat Micic'in serbest atış, Buğrahan Tuncer'in ise üst üste 2 adet üç sayı çizgisinden isabetleriyle 8:06 kala skor 22-22 eşitlendi. Buğrahan ve Moerman ile üçlük isabetlerine devam eden Anadolu Efes, 2:05 kala 31-34'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Bobby Dixon ve Kostas Sloukas ile etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 38-36 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin başında karşılıklı sayılarla 7:16 kala 42-42'lik eşitlik vardı. Melih ve Guduric ile üst üste üçlükler bulan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikalık bölümü 48-44 üstünlükle geçti. Fenerbahçe, 2:19 kala da skoru 53-46'ya getirdi. Üçüncü çeyrekte kenardan gelen Simon ile üst üste iki üçlük isabeti bulan konuk ekip, 1:26 kala skoru 53-52 yaptı. Kalan bölümde iki takım da skor üretemedi ve üçüncü çeyrek 53-52 sona erdi.

Son çeyreğe 13-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 5:17 kala 66-52'lik üstünlüğü yakaladı. 4:48 kala da ev sahibi ekip, skoru 69-53 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-69'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla, seride durum 3-3'e geldi ve seri 7. maça taşındı. Basketbol Süper Ligi'nde en son 7 maçlık final serisi 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile yine Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray arasında gerçekleşmişti.

Şampiyonu belirleyecek serinin yedinci ve son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



