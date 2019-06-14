Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 82-73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes’i konuk ediyor.

Seride geride kalan 3 müsabaka sonunda Anadolu Efes’in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takımın da karşılıklı sayılarıyla denge vardı ve 6:19 kala 8-7'lik Fenerbahçe öndeydi. Sonrasında Melli ve Kalinic ile etkili olan Anadolu Efes, 1 dakika kala 25-12 üstün olan taraftı. Dunston ve Micic ile sayılar bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-15 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğin ilk bölümünde farkı korumayı başararak 5:28 kala 36-26'lık skorla önde olan taraftı. Sonrasında Beaubois ile sayılar bulan Anadolu Efes, 4:03 kala skoru 36-33'e getirdi. Moerman ve Larkin ile de basketler bulan konuk ekip, 1:01 kala 38-37'lik skoru yakaladı. Ev sahibi ekip ise Ahmet ve Melli ile sayılar bularak ilk yarıyı 42-37 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Moerman ve Larkin'in üst üste üçlükleriyle 7:19 kala 44-49'luk üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip, ilk 5 dakikalık bölümü de 48-53 önde geçti. Sonrasında 11-0 seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 1:31 kala skoru 59-53'e getirdi. Çeyreği de ev sahibi ekip 62-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte Anadolu Efes, 72-72 ile skoru eşitlemesine rağmen son bölümde Melih Mahmutoğlu ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-73'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, seride 2-2'lik eşitliği yakaladı. 4 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 5. maçı 17 Haziran Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kostas Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu ise 12 sayı, 11 ribaunt ile oynadı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 16 sayı, 9 asist ile oynarken Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois 14'er sayıyla maçı tamamladılar.