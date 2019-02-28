Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 84-66

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getiren İstanbul Derbisi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe Beko, Bobby Dixon ile Anadolu Efes ise Adrien Moerman'la maça iyi bir başlangıç yapmayı başladı. 5:58 kala 9-9 eşitlik vardı. Fakat sonrasında Larkin ve Moerman ile sayılar bulan Anadolu Efes, 3:43 kala skoru 9-17'ye getirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyerek 11-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

16-0'lık seri

İlk çeyreğin bitimine 3:43 kala 9-17'lik skorla geri düşen Fenerbahçe Beko, 16-0'lık seriyle ikinci çeyreğin bitimine 8:10 kala 25-17'lik üstünlüğü yakaladı.

Doğuş Balbay'a tepki

Anadolu Efes'te ikinci çeyreğin bitimine 8:44 kala oyuna dahil olan kaptan Doğuş Balbay, Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki gördü.

Eski Fenerbahçe oyuncusu Doğuş, 17 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası Finali'nde yaptığı sert faul nedeniyle Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki bu maçta da Anadolu Efes'in kaptanı taraftarlar tarafından yuhlandı.

Fenerbahçe farkı açtı

Anadolu Efes, rakibinin 16-0'lık serisini sonlandırarak farkı 4'e indirse de sonrasında Kalinic ve Sloukas ile etkili olan ev sahibi ekip, 1:52 kala skoru 40-27 yapmayı başardı. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 43-29 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 4:46 kala 53-33 ile farkı 20 sayıya çıkarmayı başardı. Fakat çeyreğin kalan bölümünde Pleiss - Moerman pota altı ikilisiyle etkili olan Anadolu Efes, farkı azaltarak çeyreği 57-47 ile noktaladı.

Son çeyrekte farkı tekrar açmayı başaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 84-66'lık skorla galip ayrıldı.

EuroLeague'de sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 89-83 mağlup olan Fenerbahçe, rövanşı almayı başarırken toplamda da 24. maçında 21. galibiyetini almayı başardı.

Anadolu Efes ise 24. maçında 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.