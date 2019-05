Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçı için geri sayım sürüyor. EuroLeague Final Four'da iki temsilcimiz, karşı karşıya gelecek. Efes - Fenerbahçe maçını heyecanla bekleyen basketbolseverler ''Fenerbahçe – Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarını arıyor. Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, normal sezonda oynanan maçlarda 25 galibiyet ve 5 beraberlik alarak normal sezonu lider tamamlamıştı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise normal sezonda 20 galibiyet ve 10 beraberlik alarak ligi 4. sırada bitirmişti. Tarihi mücadele ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de..

Fenerbahçe ve Efes nasıl geldi?

Turkish Airlines EuroLeague 2018-2019 sezonunda Final Four'a yükselmeyi başaran temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, normal sezonda oynanan maçlarda 25 galibiyet ve 5 beraberlik alarak normal sezonu lider tamamlamıştı. Play off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, seriyi 3-1 ile geçerek Final Four'a yükseldi.

Ergin Ataman önderliğindeki Anadolu Efes ise normal sezonda 20 galibiyet ve 10 beraberlik alarak ligi 4. sırada bitirmişti. Play-off turunda 5. sıradaki Barcelona Lassa eşleşen Efes, nefes kesen seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükseldi ve Fenerbahçe ile eşleşti. Tarihlerinde daha önce 148 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 80 kez Anadolu Efes’in 68 kez de Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ermişti.

1988 yılından bu yana düzenlenen Dörtlü Final organizasyonuna Türkiye, iki takım birden gönderen beşinci ülke oldu. Daha önce İspanya 7, İtalya 5, Yunanistan 3, Rusya ise bir kez Dörtlü Final’e iki takım birden gönderme başarısı göstermişti.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena’da bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, TSİ 19.00'da oynanacak. Dev maç beIN SPORTS 1 ve Beinsports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yarı finalin diğer maçında ise CSKA Moskova ile Real Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

5. ülke Türkiye oldu

1988 yılından bu yana düzenlenen Dörtlü Final organizasyonuna Türkiye, iki takım birden gönderen 5. ülke olarak da tarihe geçti. Bu sezon 32’ncisi düzenlenecek Dörtlü Final’e daha önce 4 ülke iki takımla katılmayı başardı. İspanya 7, İtalya 5, Yunanistan 3, Rusya ise 1 kez Dörtlü Final’e 2 takım birden gönderme başarısı gösterdi. Bu başarıyı son tekrarlayan takımlar ise 2015-2016 sezonunda Rusya temsilcileri CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban olmuştu.

19 Mayıs’ta bir Türk takımı finalde

Türkiye, THY Avrupa Ligi’nin finalinde bir takımıyla yer almayı da garantiledi. Yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten biri finale çıkacak ve 19 Mayıs’ta oynanacak şampiyonluk mücadelesinde yer alacak. Böylece son 4 sezonun hepsinde finalde bir Türk takımı yer almış olacak. Bundan önceki 3 finalde Fenerbahçe mücadele etmişti.

Anadolu Efes hasreti bitirdi

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kalarak büyük bir hasreti bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Türk takımları içerisinde Dörtlü Final’e kalan ilk ekipti. 1999-2000 ve 2000-2001’deki (Suprolig) Dörtlü Final’e kalan lacivert-beyazlılar, 2001-2002’den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi’nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez

Fenerbahçe Beko ise Dörtlü Final’de üst üste 5. kez mücadele edecek. Bu kupayı kazanan tek Türk takımı 2017’nin şampiyonu Fenerbahçe Beko, son 3 sezonun finalisti olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'yi zirveye 2017'de çıkardı

Obradovic, Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkardı.

2013 yılında geldiği sarı-lacivertlileri üst üste 5. kez Dörtlü Final'e çıkaran Sırp başantrenör, 2016-2017 sezonunda ise büyük bir başarıya imza attı. İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i eleyen Obradovic'in öğrencileri, finalde de Olympiakos'u 80-64 yenerek kulüpler bazında Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Bütün takımlarıyla Avrupa kupası kazandı

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı. Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti. Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.

17 Dörtlü Final'in 12'sinde finale çıktı

Daha önce 17 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı. Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, 17 kez mücadele ettiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük ile üç defa dördüncülük elde etti.

Laso'nun 2, Itoudis'in 1 şampiyonluğu var

Dörtü Final'de yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörlerinin de organizasyonda şampiyonlukları bulunuyor.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 8. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final'e kaldı ve 4'ünde İspanyol temsilcisine final oynattı. Real Madrid, Laso döneminde 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de bir kez bu kupayı kazanma başarı gösterdi. Üst üste 5. kez takımını Dörtlü Final'e taşıyan Yunan başantrenör, takımını 1 kez finale çıkardı ve 2016'da kupayı kazandı.

Bu kulvarda şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise 3. kez kariyerinde Dörtlü Final'de boy gösterecek.

193 ülkeden turnuvaya yoğun ilgi

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four; yolcu uçakları ve yolcu gemilerinin de yer aldığı 31 yayın ortağı üzerinden sağladığı küresel izlenme performansıyla 193 ülke ve bölgede büyük ilgi görüyor. Türk Hava Yolları, 2010 yılından bu yana Türk Hava Yolları Euroleague ve Final Four turnuvasının resmi isim sponsorluğunu üstleniyor. Türkiye'nin milli havayolu, değerleri arasında bulunan tutku, azim ve kararlılık unsurları temelinde dünyanın en iyi sporcularına, takımlarına, yarışma ve turnuvalarına destek sağlıyor.

2010'dan beri Türk Hava Yolları Euroleague'in ve bu turnuvanın final oyunları olan Final Four serisinin isim sponsoru olan Türk Hava Yolları, 2016 itibarıyla Super Bowl, UEFA EURO 2016, Rugby's Challenge Cup, European Rugby Champions Cup ve Chio Aachen World Equestrian Festival gibi birçok prestijli global spor etkinliğinin sponsorluğunu başarıyla yerine getirmekte. Bunlar ve daha fazlasıyla birlikte 2013'ten bu yana profesyoneller için düzenlenen Turkish Airlines Open ve amatör golfçülerin de unutulmadığı Turkish Airlines World Golf Cup da yine bayrak taşıyıcı havayolunun spora ve sporcuya sağladığı güçlü desteğin örnekleri arasında yer alıyor.

“En iyi olan kazansın”

Bu yılki Final Four heyecanının başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Basketbol hayranlarının heyecan ve enerjisi Vitoria-Gasteiz'in güzel sokaklarını çoktan sarmaya başlamış bile. Aylar süren yorucu idmanların ve bu prestijli unvan için yarışılan enerji dolu maçların bitimi ile ulaşılan zirve bölgesinin, yani Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un isim sponsoru olmanın heyecanını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu gibi spor müsabakaları bizlere, sporda mükemmelleşmek için gösterilen özveri, fedakarlık ve tutku değerlerinin ve ayrıca başarıya giden yolda ekip çalışması, anlayış ve empatinin olmazsa olmaz özelliğini hatırlatıyor. Sözünü ettiğimiz bu nitelikleri kendisine temel alarak başarılı performansını yüksek randımanla sürdüren Türk Hava Yolları ailesi olarak biz de, sezon süresince bu değerlerle rakiplerinden ayrılmış olan bu 4 takıma başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın” dedi.

“Unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık”

Euroleague Basketbol Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ise, “Vitoria-Gasteiz'deki 2019 Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'a akın eden tüm basketbolseverlere hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bu yıl da yine, kıymetli ortaklarımızın, özellikle de Türk Hava Yolları'nın desteği olmaksızın hayata geçirilemeyecek bir Final Four serisi bizleri bekliyor. Tüm basketbolseverleri memnun edecek, unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık. İsim sponsorumuzun, geçtiğimiz 9 yılda olduğu gibi bu deneyimin de başarısına sağlayacağı katkıdan eminiz” dedi.

Final turu, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında yarın TSİ 19:00'da oynanacak ilk maçla başlayacak. Ardından aynı gün 22.00'de oynanacak Real Madrid ve CSKA maçı ile devam edecek. Şampiyonanın final maçı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.