Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (CANLI)

Türkiye Süper Ligi'nin Süper Ligi'nin 12. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Bu sezon takımın başına başarılı Yunan çalıştırıcı Dimitrios Itoudis'i getiren ve müthiş bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler son haftalarda hem Türkiye Ligi hem de Euroleague'de üst üste toplam 5 mağlubiyet aldı. Takımda yaşanan sakatlıklar ve kadro rotasyonun daralması da bu yenilgilerindeki önemli nedenlerden biriydi.Coach Ergin Ataman yönetiminde son 2 yılın EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ise; Larkin'in sakatlığı ve takımın tam ritminini bulamaması nedeniyle özellikle EuroLeague'de beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Kasım fikstürde ise üst üste galibiyetler alarak Play-Off sınırına girmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko 24 - 23 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Fenerbahçe Beko 50 - 40 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Fenerbahçe Beko 71 - 54 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Fenerbahçe Beko 79 - 79 Anadolu Efes | 4. Çeyrek Sonucu





Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı beIN Sports 5'ten naklen yayınlanıyor. Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

EuroLeague'de Fenerbahçe kazanmıştı

Fenerbahçe ve Anadolu Efes ilk kozlarını -yabancı sınırının olmadığı EuroLeague'de ortaya koymuştu. 5. haftadaki maçta Itouidis'in öğrencileri, Lacivert-Beyazlılar'ı konuk etmiş ve henüz ritmini bulamayan coach Ataman'ın öğrencilerini 88-79 mağlup etmişti. İki takım bugün ligde karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in 5. haftasından bu yana kadrolarda değişimler yaşandı. Sakatlıklar iki takımın da elini kolunu bağlarken, kadroya takviyeler de gerçekleşti. Türkiye Ligi'nde 10.haftaya kadar namağlup lider durumunda bulunan Fenerbahçe, Türk Telekom'a kaybetti hem ilk firesini verdi hem de zirvedeki yerini yitirdi. 11 maçta 9 galibiyet alan Kanarya 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Efes ise Süper Lig 'de bu sezon 11 maçta 8 galibiyet elde etti ve 19 puanla 3. sırada bulunuyor.

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Toplam sayı: 84.45 – 90.00

2 sayı: %57.07 - %57.11

3 sayı: %36.01 - %42.62

Serbest atış: %73.4 - %79.79

Ribaund: 31.18 – 32.09

Asist: 19.27 – 20.73

Top çalma: 6.36 – 5.27

Top kaybı: 10.36 – 10.09

Blok: 1.18 – 3.73

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Sayı: Johnathan Motley 15.11 – Rodrigue Beaubois 19.00

Ribaund: Tonye Jekiri 7.33 – Ante Zizic 9.20

Asist: Nick Calathes 6.60 – Vasilije Micic 5.30

Top çalma: Marko Guduric 1.20 – Bryant Dunston 1.50

Blok: Johnathan Motley 0.44 – Rodrigue Beaubois 1.67