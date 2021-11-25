Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, karşı karşıya geliyor. Türk derbisi öncesi Efes, 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 10., Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor. Kötü başladığı sezonda toparlanmayı başaran Efes, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 4'te 4 için sahaya çıktı. Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Kanarya ise 3 maçlık galibiyet hasretine derbide son vermeye çalışıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-20 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 41-36 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan ve saat 20.45’te başlayan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçını Miguel Angel Perez, Sreten Radovic, Saso Petek hakem üçlüsü yönetiyor. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.