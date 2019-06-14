Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes’i konuk ediyor. Seride geride kalan 3 müsabakada Efes’in 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını 73-56 kaybeden Efes, daha sonra sahasında uzatmaya giden maçı 101-93 ve deplasmanda da 74-57 kazanarak ev sahibi avantajını rakibinden geri aldı. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekip, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

CANLI ANLATIM...

İlk çeyrek Fenerbahçe'nin 25-15 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ilk yarısı sona erdi. Fenerbahçe Beko 42 - 37 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki karşılaşmalarda olduğu gibi rakip takımın başantrenörü Ergin Ataman’a tepki gösterdi.

Serinin ikinci ve üçüncü maçlarına kulaklıkla çıkan Ataman, dördüncü mücadale öncesinde de salona kulaklık takarak çıktı.

Ataman’ın salona gelişiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, Ataman’ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı.

Ataşehir’deki ilk maçta olduğu gibi Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polisler yer aldı.

- Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi takımlarına destek verdi.

Az sayıdaki Anadolu Efes taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor ortak yayınıyla ekranlara geliyor. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetiyor.

Bu sezonki 11. maç

İki takım bu sezon 5 Basketbol Süper Ligi, 3 THY Euroleague ve 1’er kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Anadolu Efes, salondan 6 kez galip ayrılırken, Sarı-Lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

Green iyileşti

Bir yandan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe Beko’da iyi haberler birer birer geliyor. Gigi Datome, 3. maç kadrosunda olmasına rağmen çok fazla dakika alamamıştı. Datome’den sonra Eric Green’in de iyileştiği, coach Obradoviç görev verdiği taktirde maça çıkabileceği öğrenildi. Jan Vesely ile Lauvergne’nin ise sakatlıkları devam ediyor.

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Atılan sayı: 85.54 – 87.44

Ribaund: 32.22 – 38.31

Asist: 20.22 – 22.47

Top çalma: 7.22 – 6.81

Blok: 1.81 – 2.72

Top kaybı: 11.97 – 10.97

Faul: 18.54 – 17.06

2 sayı yüzdesi: %62.5 - %56.4

3 sayı yüzdesi: %40.6 - %38.0

Serbest atış yüzdesi: %78.4 - %78.7

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 - Brock Motum 17.60

Ribaund: Jan Vesely 6.25 - Adrien Moerman 8.21

Asist: Kostas Sloukas 4.65 - Vasilije Micic 6.37

Top çalma: Marko Guduric 1.16 - Shane Larkin 1.30

Blok: Ahmet Düverioğlu 0.66 - Bryant Dunston 0.867