Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk iki maç sonunda seride 1-1 eşitlik bulunuyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 17-22

Karşılaşmaya iki takım da hücumda oldukça yüzdeli başladı. Ev sahibi Fenerbahçe, Bobby Dixon'ın üçlükleriyle ilk 5 dakikalık bölümü 12-11 üstün geçti. Moerman ve Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, 3:09 kala 12-19'luk skor üstünlüğünü yakaladı. Kalan bölümde Fenerbahçe, Dixon ile etkili oyununu sürdürürken ilk çeyrek 17-22 sona erdi.

Luigi Datome sahada

Fenerbahçe'nin 28 Nisan'da oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında sakatlanan ve o günden bu yana forma giyemeyen İtalyan yıldızı Luigi Datome, Anadolu Efes maçında ikinci çeyreğin bitimine 8:50 kala oyuna dahil oldu.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 8:39 kala Sinan Güler'in basketiyle skoru 21-22'ye getirdi. Fakat Beaubois ile üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 3:54 kala skoru 22-28 yaptı. Micic ile de bir üçlük isabeti bulan Efes, 2:58 kala 22-31'lik üstünlüğü yakaladı.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta?

13 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara geliyor. Karşılaşmayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetiyor.

Basketbol Süper Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. Ligde 2009’dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

3. Maç: 13 Haziran Perşembe 21.00 – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely’nin sakatlıkları bulunuyor. Ennis ve Lauvergne, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Datome, Green ve Vesely’nin ise tedavi süreçleri devam ediyor.

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Atılan sayı: 86.33 – 87.83

Ribaund: 32.06 – 38.20

Asist: 20.56 – 22.69

Top çalma: 7.28 – 6.83

Blok: 1.75 – 2.77

Top kaybı: 12.06 – 11.06

Faul: 18.56 – 16.91

2 sayı yüzdesi: %62.6 - %56.7

3 sayı yüzdesi: %41.6 - %37.8

Serbest atış yüzdesi: %79.0 - %79.0

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 - Brock Motum 17.60

Ribaund: Jan Vesely 6.25 - Adrien Moerman 7.94

Asist: Kostas Sloukas 4.80 - Vasilije Micic 6.50

Top çalma: Marko Guduric 1.20 - Shane Larkin 1.32

Blok: Ahmet Düverioğlu 0.59 - Bryant Dunston 0.86