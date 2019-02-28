Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague, İstanbul Derbisi'ne sahne oluyor.

20 galibiyet ile lider durumda olan Fenerbahçe Beko, 24. maç döneminde Anadolu Efes'i konuk ediyor. İlk maçta 89-83 mağlup olan Fenerbahçe Beko rakibinden rövanşı almak istiyor.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 20-17

Fenerbahçe Beko, Bobby Dixon ile Anadolu Efes ise Adrien Moerman'la maça iyi bir başlangıç yapmayı başladı. 5:58 kala 9-9 eşitlik vardı. Fakat sonrasında Larkin ve Moerman ile sayılar bulan Anadolu Efes, 3:43 kala skoru 9-17'ye getirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyerek 11-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de oynadığı son maçta Darüşşafaka Tekfen’i deplasmanda 75-97 ile geçti. Bu müsabakada Ali Muhammed ve Marko Guduric 16’şar, Nikola Kalinic ise 15 sayı üretti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla EuroLeague’de 23 hafta sonunda 20. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 11 iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı ve geçen sezonun Playoff maçları da dahil edilerek hesaplanan dönemde 13 maçlık iç saha galibiyet serisine sahip. Ekibimiz, iç saha maçlarında yakaladığı %63.3 iki sayı ve %42.9 üç sayı yüzdeleriyle her iki alanda da EuroLeague lideri. Obradovic’in öğrencileri Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda maç başına 7.64 top çalmaya imza atıyor ve top kayıplarını da 10.9 ile sınırlıyor.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague’de 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı. Kostas Sloukas, EuroLeague’de kullandığı son 22 serbest atışta da isabet kaydetti.

Jan Vesely, EuroLeague kariyerinde %56.2’lik faul isabet oranıyla 2018-19 sezonuna girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 80/97 (%82.5) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 20 EuroLeague maçının 19’unda çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor.

Jan Vesely, EuroLeague’de verimlilik puanı kategorisinde 20.8 ile ikinci sırada yer alıyor. Yıldız oyuncumuz, top çalma alanında da 1.7 ortalamayla ikinci sırada bulunuyor.

Kostas Sloukas, bu sezon faul çizgisinde %93.2 isabet oranına sahip ve EuroLeague genelinde dördüncü sırada yer alıyor. Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.46 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi yedinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Kostas Sloukas, 12 sayı daha bulması halinde Fenerbahçe forması altında EuroLeague kariyerinde 1000 sayı barajını aşacak. Jan Vesely, 28 ribaund daha alması halinde EuroLeague kariyerinde 1000 ribaund barajını aşacak.

Anadolu Efes’te son durum:

Baş antrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Rodrigue Beaubois, Mustafa Kurtuldum

Forvetler: James Anderson, Krunoslav Simon, Onuralp Bitim, Birkan Batuk, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Brock Motum, Adrien Moerman

Pivotlar: Bryant Dunston, Sertaç Şanlı, Tibor Pleiss

Koç: Ergin Ataman

Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 15 galibiyet elde etti ve haftaya dördüncü sırada giriyor. Anadolu Efes, son iki EuroLeague müsabakasına Sinan Erdem Spor Salonu’nda çıktı. Herbalife Gran Canaria’yı 93-74 yenen Efes, son maçında ise Olympiacos’a karşı kritik bir galibiyet aldı (75-65).

Anadolu Efes’te bu sezon tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başlayan bir isim olmadı. Adrien Moerman, EuroLeague’de kullandığı son 15 serbest atışta da isabet buldu. Moerman, son sekiz maçta da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Tibor Pleiss, EuroLeague’de kullandığı son 21 serbest atışta da isabet kaydetti. Rodrigue Beaubois’in EuroLeague maçlarında faul çizgisinde 18 atışlık bir serisi bulunuyor.

Vasilije Micic, son 14 EuroLeague maçının 13’ünde en az bir 3 sayılık isabet buldu. Shane Larkin, EuroLeague’de kullandığı son 13 serbest atışta da hata yapmadı.

Adrien Moerman, maç başına 6.3 ribaund ortalamasıyla EuroLeague genelinde beşinci sırada bulunuyor. Moerman, top çalma alanında da 1.4 ortalamayla beşinci. Vasilije Micic, maç başına 5.3 asist ortalamasıyla EuroLeague genelinde üçüncü sırada.

Bryant Dunston, maç başına 1.0 blok ortalamasıyla EuroLeague’de dördüncü.

Tibor Pleiss, iki sayılık atışlarda yakaladığı %71.7 ortalamayla EuroLeague’de ikinci sırada yer alıyor.

Bryant Dunston, toplamda 212 blokla EuroLeague tarihinde en çok blok yapan ikinci oyuncu. İlk sırada ise 249 blokla Fran Vazquez var. Tibor Pleiss da bu alanda toplam 156 blokla dokuzuncu sırada. Dunston, hücum ribaundlarında da 365 toplam değerle organizasyon tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.

Brock Motum, dört 3 sayı isabeti daha bulması halinde EuroLeague kariyerinde 100. 3 sayılık basketini kaydetmiş olacak. Motum, aynı zamanda dört ribaund sonra, bu alanda 300 barajına erişecek.

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşılaşacak. İki takım bugüne kadar Euroleague'de 11 kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilerin 9-2 üstünlüğü bulunuyor. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-lacivertliler 20 galibiyet, 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda otururken, lacivert-beyazlılar ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Euroleague'de 12. randevu

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 2 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin Euroleague'deki bu sezon ilk yenilgisi olan Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ilk maçı lacivert-beyazlılar 89-83 kazanmıştı.

Bu sezon 4 kez karşılaştılar

İki takım bu sezon toplam 4 kez karşılaştı. Fener ile Efes ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı ve sahadan lacivert-beyazlılar 65-62 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Euroleague'deki maçı da Anadolu Efes kazanırken, Fenerbahçe de rakibini Türkiye Kupası finalinde 80-70 yendi ve kupayı aldı. Basketbol Süper Ligi'ndeki müsabakadan da sarı-lacivertliler 86-79 galip ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Anadolu Efes ise 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Efes'de ise Vasilije Micic 12.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.