Turkish Airlines EuroLeague'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 9 maçı kazanarak tırmanışa geçen Fenerbahçe Beko, 25. hafta maçında Alba Berlin’i konuk edecek. Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de beş kez karşılaştı. Temsilcimiz, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti. EuroLeague 2020-21 sezonu 13. haftasında Berlin’de oynanan mücadeleyi kazanan taraf 89-63 ile Alba Berlin oldu. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan Igor Kokoskov yönetimindeki Kanarya, 6. sırada bulunuyor. Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Şubat Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Igor Kokoskov: Maça çok yüksek enerjiyle girmeliyiz

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu.

Takım olarak yüksek enerjiyle oynamaları gerektiğine vurgu yapan Igor Kokoskov, "ALBA Berlin çok sağlıklı bir takım yapasına sahip. Her zaman birlikte oynuyorlar ve sert olmaya çalışıyorlar. Birlikte mücadele ediyorlar. Bu, onların takım kimyasını ve koçlarının takımlarına katkısını gösteriyor. Luke Sikma çok özel bir oyuncu. Oyun kurucu özelliklerine sahip bir forvet ve belki de EuroLeague’deki en iyi oyun kuruculardan biri. Ama ALBA'yı yenebilmek için birden fazla isime ve konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Karşılaşmaya çok yüksek enerjiyle girmeli, rakip şutları rahatsız edebilmeli ve ribauntları kontrol etmeliyiz. Bu karşılaşmanın bir numaralı noktası, rakibin enerjisine karşılık verebilmek olacak" ifadelerini kullandı.

Danilo Barthel: Bizim için çok zor bir maç olacak

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Danilo Barthel, açıklamalarda bulundu.

Zor geçecek bir maç olduğunu belirten Barthel, "Bizim için zor bir maç olacak. Bu sezonun en kötü karşılaşmalarından birini Berlin’de oynadığımızı unutmuyoruz. ALBA Berlin, hücum mantalitesine sahip, çok hızlı oynayan, eşleşmesi güç bir takım. Bu nedenle her pozisyona yüzde yüzümüzden fazlasını verecek şekilde konsantre olmalıyız. Onları durdurmalı ve yarı saha basketboluna zorlamalıyız" dedi.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 5 Şubat Cuma günü Zenit St. Petersburg’u konuk etti. Temsilcimiz; 24. hafta karşılaşmasında rakibini 92-84 ile geçerek üst üste 9., toplamda ise 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 24 sayı ve 7 asist, Marko Guduric 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asist, Jan Vesely ise 16 sayı ve 4 asist ile oynadı.

Fenerbahçe, son resmi maçına ise Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 10 Şubat Çarşamba günü TOFAŞ'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine 81-84 mağlup oldu. Takımımızda Nando De Colo 24, Dyshawn Pierre 16 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’nun ligimizde 21 maç sonunda 15 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da bir süredir sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Temsilcimizin bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu. Marko Guduric ise takımımıza dahil olduğu süreçten itibaren dokuz maçta da ilk beşte yer buldu.

Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son dokuz maçta da çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, son 11 EuroLeague maçının 10’unda çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı buldu. De Colo, son altı EuroLeague karşılaşmasında da en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Jarell Eddie, son yedi EuroLeague karşılaşmasında da en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Lorenzo Brown, son yedi EuroLeague mücadelesinde de en az bir 3 sayılık basket buldu.

Marko Guduric, son sekiz EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık basket kaydetti.

Jan Vesely, maç başına 17.4 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda sezonun en iyi sekizinci oyuncusu. Nando De Colo da 16.9 ortalamayla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Nando De Colo, bu sezon faul çizgisinde yakaladığı %95.5 isabet oranıyla EuroLeague genelinde en iyi üçüncü isim.

Lorenzo Brown maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde üçüncü, Nando De Colo da aynı istatistik alanında 1.4 ortalamayla beşinci sırada.

Ahmet Düverioğlu, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı %75.0 iki sayı isabet oranıyla en iyi üçüncü oyuncu.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 461 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi yedinci isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 989 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli dördüncü oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 162 toplam değer ile dokuzuncu sırada, ribaund istatistiğinde ise 1189 toplam değer ile sekizinci sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2577 sayısı var ve bu alanda da en değerli 16. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.1) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3331 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 832 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3741 ile altıncı sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 319 üç sayılık isabeti var ve en iyi 17. oyuncu.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşmasına 16 sayı kaldı.

Edgaras Ulanovas’ın top çalmalarda 100 barajını aşmasına dört top çalma kaldı.

Ahmet Düverioğlu, iki sayılık atışlarda %67.5 isabet oranıyla EuroLeague tarihinde altıncı sırada.

Marko Guduric’in top çalma istatistiğinde 100 barajını aşmasına 2 top çalma kalmış durumda.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Atılan Sayı: 78.6 – 77.1

2 Sayı: %56.7 - %51.1

3 Sayı: %40.6 - %36.0

Serbest atış: %83.6 - %82.5

Ribaund: 30.3 – 31.6

Asist: 19.4 – 19.7

Top çalma: 6.6 – 6.8

Blok: 1.9 – 1.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Yenilen Sayı: 78.3 – 83.0

2 Sayı: %52.1 - %56.6

3 Sayı: %37.0 - %39.9

Serbest atış: %77.5 - %80.9

Ribaund: 33.0 – 33.8

Asist: 19.5 – 21.0

Top çalma: 7.4 – 8.0

Blok: 2.1 – 2.8

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Sayı: De Colo 13.8, Vesely 13.0, Brown 10.4 / Siva 10.1, Fontecchio 10.1, Lammers 9.9

Ribaund: Vesely 5.1 / Sikma 5.7

Asist: Brown 3.9, De Colo 3.9, Vesely 2.5 / Granger 5.0, Siva 4.6, Sikma 4.0

Top çalma: Brown 1.5, De Colo 1.4 / Siva 1.3, Granger 1.1, Giffey 1.0

Verimlilik: Vesely 17.4, De Colo 16.9, Pierre 11.6 / Sikma 14.3, Granger 12.6, Siva 11.9

ALBA Berlin’de son durum ve maç önü notları:

İspanyol antrenör Aito Garcia Reneses tarafından çalıştırılan ALBA Berlin’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Jayson Granger, Peyton Siva, Maodo Lo, Jonas Mattiseck, Malte Delow, Marcus Eriksson

Forvetler: Niels Giffey, Simone Fontecchio, Louis Olinde, Luke Sikma, Lorenz Brenneke, Tim Schneider

Pivotlar: Ben Lammers, Johannes Thiemann, Kresimir Nikic

Koç: Aito Garcia Reneses

ALBA, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 24 maçta 8 galibiyet aldı. Rakibimiz, son EuroLeague maçında Bayern Münih’e bir uzatma bölümü sonunda 101-95 yenildi. ALBA Berlin’de Simone Fontecchio 21, Ben Lammers 20 sayı buldu.

Berlin, bu sezon Bundesliga’da çıktığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet aldı. Rakibimiz, son lig mücadelesinde 14 Şubat Pazar günü Brose Bamberg’e konuk oldu ve maçtan 76-67 mağlup ayrıldı. ALBA’da Marcus Eriksson 16, Ben Lammers 10 sayı (8 ribaund) üretti.

ALBA Berlin’de bu sezonun ilk beşlerinde 13 farklı oyuncu yer aldı. Tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

ALBA Berlin’de Niels Giffey, Peyton Siva, Louis Olinde ve Jayson Granger’ın sakatlıkları bulunuyor.

Marcus Eriksson, son 32 EuroLeague maçının 31’inde en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Peyton Siva, son 13 EuroLeague mücadelesinde de en az bir 3 sayılık basket buldu.

Luke Sikma, son 13 EuroLeague mücadelesinin 12’sinde çift haneli sayılarda verimlilik puanına ulaştı.

Maodo Lo, son altı EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık isabet buldu.

Jayson Granger, bu sezon EuroLeague asist liderleri arasında 5.1 ortalamayla sekizinci, Peyton Siva ise 4.6 ortalamayla dokuzuncu.

Ben Lammers, maç başına 1.1 blok ortalamasıyla EuroLeague genelinde bu sezonun en iyi beşinci ismi.

Niels Giffey, %44.7 ortalamayla EuroLeague tarihinin en iyi 15. üçlükçüsü.

Maodo Lo’nun asistlerde 300 barajını aşmasına 7 asist kaldı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Atılan Sayı: 78.6 – 77.1

2 Sayı: %56.7 - %51.1

3 Sayı: %40.6 - %36.0

Serbest atış: %83.6 - %82.5

Ribaund: 30.3 – 31.6

Asist: 19.4 – 19.7

Top çalma: 6.6 – 6.8

Blok: 1.9 – 1.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Yenilen Sayı: 78.3 – 83.0

2 Sayı: %52.1 - %56.6

3 Sayı: %37.0 - %39.9

Serbest atış: %77.5 - %80.9

Ribaund: 33.0 – 33.8

Asist: 19.5 – 21.0

Top çalma: 7.4 – 8.0

Blok: 2.1 – 2.8

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Sayı: De Colo 13.8, Vesely 13.0, Brown 10.4 / Siva 10.1, Fontecchio 10.1, Lammers 9.9

Ribaund: Vesely 5.1 / Sikma 5.7

Asist: Brown 3.9, De Colo 3.9, Vesely 2.5 / Granger 5.0, Siva 4.6, Sikma 4.0

Top çalma: Brown 1.5, De Colo 1.4 / Siva 1.3, Granger 1.1, Giffey 1.0

Verimlilik: Vesely 17.4, De Colo 16.9, Pierre 11.6 / Sikma 14.3, Granger 12.6, Siva 11.9