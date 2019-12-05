Turkish Airlines EuroLeague'de son iki maçını kazanarak yükselişe geçen Fenerbahçe Beko 12. hafta maçında Alba Berlin ile sahasında karşı karşıya gelecek. Obradovic'in öğrencileri yakaladığı seriyi Alman ekibi karşısında sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı devam eden Jan Vesely bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Aralık Cuma günü (yarın) 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmayı Milivoje Jovcic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da son durum...

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 28 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Khimki Moskova’yı ağırladı. Temsilcimiz, rakibini ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 89-76 yendi. Fenerbahçe Beko’da Gigi Datome 20, Kostas Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ise 19’ar sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri, 11 hafta sonunda 4 galibiyet elde etmiş durumda.

Vesely oynamayacak!

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Jan Vesely, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Leo Westermann ve Nando De Colo takımla idmanlara başlamış durumda. 24 Kasım tarihinde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, geçirdiği başarılı operasyon sonrası kendisi için hazırlanan özel maskeyle takım idmanlarına başladı. Westermann, De Colo ve Kalinic’in son durumlarına maç gününde karar verilecek.

Alba Berlin'de son durum!

Alba Berlin, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 11 maçta dört galibiyet elde etti. Temsilcimiz, son dört maçının üçünü kazanırken, bu süreçte Panathinaikos (d), Kızılyıldız ve Zalgiris Kaunas’ı mağlup etmeyi başardı.

Son EuroLeague karşılaşmasına 28 Kasım Perşembe günü Mercedes-Benz Arena’da çıkan ve Zalgiris’i ağırlayan Alba Berlin, rakibini 69-62 ile geçti. Alba’da Niels Giffey 13, Martin Hermannsson 11, Marcus Eriksson ve Landry Nnoko ise 10’ar sayı üretti.



