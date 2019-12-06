Fenerbahçe Beko – ALBA Berlin canlı izle (FB – ALBA canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague’de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 12. maç döneminde Alman ekibi ALBA Berlin’i konuk ediyor.

Fenerbahçe’de Jan Vesely sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Nando De Colo, Nikola Kalinic ve Leo Westermann kadroya dahil edildiler.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Karşılaşmaya Sikma ve Hermannsson'un sayılarıyla başlayan ALBA Berlin, ilk 2 dakikalık bölümü 3-4'lük üstünlükle geçti. Sonrasında Datome ve Derrick Williams'ın üçlükleriyle etkili olan temsilcimiz, 15-2'lik seri yakalayarak 4:58 kala 18-6'lık üstünlüğü elde etti. İlerleyen bölümde rakibinin Sikma ve Giffey ile bulduğu üç sayılık basketlere temsilcimiz, Melih ve Datome'nin üçlükleriyle karşılık vererek 12 sayılık farkı korumayı başardı. De Colo ile de bir basket bulan Fenerbahçe, ilk çeyreği 30-16'lık skorla üstün tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 30-16

Giffey'in sayılarıyla ikinci çeyreğe ALBA Berlin etkili başladı ve 5:50 kala skoru 32-27'ye getirdiler. Sonrasında serisini sürdüren konuk ekip, Giedraitis ve Eriksson'un üçlükleriyle 2:20 kala skoru 34-35 ile üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Melih ve Derrick Williams ile yine sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 41-40 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 41-40

FENERBAHÇE – ALBA BERLİN MAÇINA CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN SPORTS Haber'den şifresiz yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Milivoje Jovcic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetiyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe Beko'da son durum...

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 28 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Khimki Moskova’yı ağırladı. Temsilcimiz, rakibini ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 89-76 yendi. Fenerbahçe Beko’da Gigi Datome 20, Kostas Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ise 19’ar sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri, 11 hafta sonunda 4 galibiyet elde etmiş durumda.

Vesely oynamayacak!

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Jan Vesely, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Leo Westermann ve Nando De Colo takımla idmanlara başlamış durumda. 24 Kasım tarihinde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, geçirdiği başarılı operasyon sonrası kendisi için hazırlanan özel maskeyle takım idmanlarına başladı. Westermann, De Colo ve Kalinic’in son durumlarına maç gününde karar verilecek.

Alba Berlin'de son durum!

Alba Berlin, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 11 maçta dört galibiyet elde etti. Temsilcimiz, son dört maçının üçünü kazanırken, bu süreçte Panathinaikos (d), Kızılyıldız ve Zalgiris Kaunas’ı mağlup etmeyi başardı.

Son EuroLeague karşılaşmasına 28 Kasım Perşembe günü Mercedes-Benz Arena’da çıkan ve Zalgiris’i ağırlayan Alba Berlin, rakibini 69-62 ile geçti. Alba’da Niels Giffey 13, Martin Hermannsson 11, Marcus Eriksson ve Landry Nnoko ise 10’ar sayı üretti.



