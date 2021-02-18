Fenerbahçe Beko-Alba Berlin (CANLI)
Turkish Airlines EuroLeague’de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin’i konuk ediyor. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçmişti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan Igor Kokoskov yönetimindeki Kanarya, 6. sırada bulunuyor. Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçının önemli detayları ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Turkish Airlines EuroLeague’de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin’i konuk ediyor. 2021’de henüz yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Lacivertliler, Aito Garcia Reneses yönetimindeki Alman ekibini de yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmak istiyor.
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Maçtan önemli notlar...
Fenerbahçe Beko’nun ilk 11 sayısının 7’sini, Nando De Colo attı.
İLK ÇEYREK SONUCU
Fenerbahçe Beko 24-22 Alba Berlin