Fenerbahçe Beko-Alba Berlin (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin’i konuk ediyor. 2021’de henüz yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Lacivertliler, Aito Garcia Reneses yönetimindeki Alman ekibini de yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmak istiyor.

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Maçtan önemli notlar...

Fenerbahçe Beko’nun ilk 11 sayısının 7’sini, Nando De Colo attı.

İLK ÇEYREK SONUCU

Fenerbahçe Beko 24-22 Alba Berlin