Fenerbahçe Beko ağır yaralı

Sarı-Lacivertliler, Euroleague’de önceki gece Asvel’e konuk olmuştu. Fenerbahçe Beko, 84-82 kaybederken hakem kararları yine maça damga vurdu. Son saniyelerde Polanara’nın ribaundu almasının ardından kendisine yapılan hareket sonrası sportmenlik dışı faul kararı beklendi.

Ancak hakem bu kararı vermedi. Kanarya, parkeden yenilgiyle ayrılırken, dün daha da üzücü haberler geldi. Asvel maçında sakatlanan Nando De Colo ve Jan Vesely’nin ilk kontrolleri Fransa’da yapıldı.

De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Vesely’nin ise sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluştu. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun durumlarının İstarbul’daki detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.