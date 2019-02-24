Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Adidas Next Generation Turnuvası klasman maçında Hırvatistan’ın Cedevita Zagreb takımıyla karşılaştı.

Sarı-Lacivertli ekip, Zeleznik Hall'de oynanan müsabakayı 89-84 kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla turnuvayı yedinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe Beko’da Ekrem Sancaklı 26 sayı, 6 ribaund 7 asist; Saadettin Donat ise 20 sayı ve 14 ribaund ile oynadı.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 25-23 (Cedevita Zagreb)

2. Çeyrek: 14-14

3. Çeyrek: 28-16 (Fenerbahçe Beko)

4. Çeyrek: 29-24 (Cedevita Zagreb)

Takım istatistikleri (Fenerbahçe Beko – Cedevita Zagreb):

2 sayı: 23/56 (%41) – 30/58 (%51.7)

3 sayı: 7/14 (%50) – 3/8 (%37.5)

Serbest atış: 22/29 (%75.9) – 15/16 (%93.8)

Ribaund: 36 - 39

Asist: 20 - 19

Top çalma: 9 - 3

Top kaybı: 11 - 18

Blok: 8 – 3