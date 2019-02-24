Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Adidas Next Generation Turnuvası klasman maçında Hırvatistan’ın Cedevita Zagreb takımıyla karşılaştı.
Sarı-Lacivertli ekip, Zeleznik Hall'de oynanan müsabakayı 89-84 kazandı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla turnuvayı yedinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe Beko’da Ekrem Sancaklı 26 sayı, 6 ribaund 7 asist; Saadettin Donat ise 20 sayı ve 14 ribaund ile oynadı.
Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 25-23 (Cedevita Zagreb)
2. Çeyrek: 14-14
3. Çeyrek: 28-16 (Fenerbahçe Beko)
4. Çeyrek: 29-24 (Cedevita Zagreb)
Takım istatistikleri (Fenerbahçe Beko – Cedevita Zagreb):
2 sayı: 23/56 (%41) – 30/58 (%51.7)
3 sayı: 7/14 (%50) – 3/8 (%37.5)
Serbest atış: 22/29 (%75.9) – 15/16 (%93.8)
Ribaund: 36 - 39
Asist: 20 - 19
Top çalma: 9 - 3
Top kaybı: 11 - 18
Blok: 8 – 3
Fenerbahçe Beko (89): Ekrem Sancaklı 26, Saadettin Donat 20, Yiğit Onan 17, Yusuf Bayrak 10, Ege Ülker 9, Berkay Yılmaz 6, Mert Emre Ekşioğlu 1.