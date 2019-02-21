Fenerbahçe Beko, Adidas Next Generation Turnuvası’na katılıyor

Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Avrupa’nın gençler seviyesindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Adidas Next Generation Turnuvası’nın Belgrad ayağına katılıyor.

22-24 Şubat tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada Sarı-Lacivertli ekip, B grubunda yer alacak.

Temsilcimizin rakipleri ise Spars Sarajevo (Bosna Hersek), Petrol Olimpija Ljublijana (Slovenya) ve Mega Bemax (Sırbistan) olacak.

Adidas Next Generation Turnuvası’nın Sırbistan ayağındaki karşılaşmalar, iki grup halinde ve 22-24 Şubat tarihlerinde Zeleznik Hall’da oynanacak.

Takımlar, üç gün sürecek turnuvada toplamda dörder maça çıkacak.

Her iki grubu birinci sırada bitiren ekipler, 16-19 Mayıs tarihlerinde Vitoria’da oynanacak Final Four maçlarıyla eş zamanlı düzenlenecek turnuvada yer alabilmek için final maçına çıkacak.

Turnuvanın grupları ve Fenerbahçe Beko’nun maç programı şu şekilde:

A Grubu: Kızılyıldız, Cedevita Zagreb, Umana Reyer Venice, Olympiacos

B Grubu: Fenerbahçe Beko, Mega Bemax, Union Olimpija, Spars Sarajevo

Fenerbahçe Beko maç programı:

22 Şubat Cuma TSİ 16:00 (Fenerbahçe Beko – Spars Sarajevo)

23 Şubat Cumartesi TSİ 12:00 (Fenerbahçe Beko – Mega Bemaks)

23 Şubat Cumartesi TSİ 22:00 (Fenerbahçe Beko – Petrol Olimpija)

24 Şubat Pazar (final ya da klasman maçı)

Fenerbahçe Beko Genç Takım turnuva kadrosu:

Guardlar: Mert Emre Ekşioğlu (2002), Ekrem Sancaklı (2001), Sarper David Mutaf (2002), Berkay Yılmaz (2003), Alp Kepenç (2001)

Forvetler: Boray Bilgin (2001), Yiğit Onan (2002), Yusuf Bayrak (2003), Ege Ülker (2002)

Pivotlar: İsmail Karabilen (2001), Saadettin Donat (2001), Sinan Mertcan Gerhardt (2002)

Adidas Next Generation Turnuvası’nın bu sezon oynanan üç farklı etabında şampiyon olan ve final turnuvasında oynamaya hak kazanan takımlar ise şöyle:

ANGT Valencia şampiyonu: Valencia

ANGT Münih şampiyonu: Real Madrid

ANGT Kaunas şampiyonu: Zalgiris Kaunas