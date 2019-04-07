Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 93-70 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertliler ise 16. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Semih Erden ve Ellis’le pota altından basketler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 10-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, direnci düşen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Green ve Ali Muhammed’in etkili oyunuyla 18. dakikada farkı 18 sayıya (41-23) çıkardı. İki ekip de kolay sayılar bulurken, sarı-lacivertli takım soyunma odasına 47-29 üstün gitti.

İkinci yarıda Ellis’le sayılar üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a Green’in hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve final periyoduna 69-52 üstün girdi.

Son çeyrekte Melih Mahmutoğlu ve Sinan Güler’in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-70 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 93 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 70

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 12, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 12, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 12, Barış Hersek 5, Egehan Arna 9, Datome 4, Green 17, Efe Ergi Tırpancı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Ellis 18, Mehmet Yağmur 15, Heslip, Babic 8, Semih Erden 12, Mert Çevik 3, Ramazan Tekin, Sabahattin Can Göndür, Minchev 4, Caner Topaloğlu, Mert Gizir 10

1. Periyot: 18-20

Devre: 47-29

3. Periyot: 69-52

AA