Fenerbahçe Beko: 90 - Bahçeşehir Koleji: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 90-73 yenerek liderliğini sürdürdü.

10 Mart 2019, Pazar 15:02
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Fenerbahçe Beko: 90 - Bahçeşehir Koleji: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 90-73 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya 7-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, Guduric’in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 12-5 üstün geçti. Oyunu dengeleyen Bahçeşehir Koleji, Rautins’in dış atışlardan ürettiği sayılarla 7. dakikada eşitliği (13-13) yakaladı. Kenardan gelen Melli ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Can Altıntığ’ın pota altından kaydettiği sayılarla Bahçeşehir Koleji, 14. dakikada öne geçti: 19-20. Çabuk toparlanan ve hücumda ritmini arttıran Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas’ın üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 7 sayıya (30-23) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-35 önde gitti.

İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, karşısında Colom’un hücum önderliğinde sayılar üreten ve farkı kapatan Bahçeşehir Koleji, 24. dakikada üstünlüğü yeniden ele aldı: 47-50. Boyalı alandan sayılar bulan Fenerbahçe Beko, oyunu dengeledi ve son çeyreğe 61-61’lik eşitlikle girildi.

Son çeyrekte iki ekip de boyalı alandan kolay sayılar üretirken Fenerbahçe Beko, Sloukas’ın üç sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 4 sayıya (73-69) taşıdı. Çeyreğin son bölümünde oyun konsantrasyonunu kaybeden rakibi karşısında Vesely’in pota altından Sloukas’ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 90-73 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 90 - Bahçeşehir Koleji: 73

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinem Tetik

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 11, Guduric 20, Kalinic 10, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Sinan Güler 3, Sloukas 27, Melli 4

Bahçeşehir Koleji: Rautins 9, Colom 17, Emir Preldzic 3, White 10, Slaughter 13, Can Altıntığ 15, Hakan Yapar 6, Yiğitcan Turna, Babb

1. Periyot: 17-15

Devre: 41-35

3. Periyot: 61-61

Diskalifiye: 33.30 Can Altıntığ (Bahçeşehir Koleji)

AA

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