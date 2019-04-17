Fenerbahçe Beko 2’de 2 için sahaya çıkıyor

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Litvanya ekibi Zalgiris’i konuk edecek.

17 Nisan 2019, Çarşamba 10:09
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Fenerbahçe Beko 2’de 2 için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Litvanya’nın Zalgiris ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Maç beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak.

Serinin ilk maçında sahasında rakibini 76-43 mağlup eden Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazanarak 2’de 2 yapmaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs’ta İspanya’nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final’e yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 23 Nisan Salı günü Litvanya’da oynanacak.

AA

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