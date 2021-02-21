Fenerbahçe Beko 10 haftada nereden nereye geldi

Obradovic'in ayrılışıyla, yeni coach ve yeni bir kadroyla yola çıkan Fenerbahçe Beko için sezon başlangıcı beklentilerin altında kalmıştı. Euroleague'de 15 hafta geride kalmıştı ki, Sarı- Lacivertliler sadece 5 galibiyete ulaşmış ve son sıralarda geziniyordu. Play-Off şansını her geçen gün azaltan Kanarya'nın sadece aldığı sonuçlar değil, sahaya yansıttığı basketbol da maalesef umut vermiyordu.

23 Aralık'tan bu yana kaybetmiyor

Guduric transferi, mevcut kadrodaki isimlerin performansının da iyileşmesi, oyun sistemindeki hataların azalmasının da etkisiyle Kanarya, 16.haftadaki Olympiakos galibiyeti sonrası şeytanın bacağını kırdı. 23 Aralık 2020'den bu yana hiç kaybetmeyen Fenerbahçe bu süreçte tam 11 basamak yükselerek Play-Off'un en güçlü adayları arasında olduğunu gösterdi. Temsilcimiz, 15. hafta geride kalırken 5 galibiyetle 17. sırada yer alırken, yakaladığı 10 maçlık seriyle 25. haftanın sonunda galibiyet sayısını 15'e çıkardı ve 6. sıraya yerleşti

10 maçlık zafer serisi

Tarih Rakip Sonuç

*23 Aralık Olympiakos: 84-77 (İç)

*30 Aralık Asvel: 81-59 (İç)

07 Ocak Kızılyıldız: 71-73 (Dış)

*12 Ocak Baskonia: 96-76 (İç)

*15 Ocak PAO: 100-75 (İç)

22 Ocak CSKA: 83-89 (Dış)

*26 Ocak Maccabi: 82-75 (İç)

*28 Ocak Khimki: 76-106 (Dış)

05 Şubat Zenit: 92-84 (İç)

19 Şubat A.Berlin: 89-84 (İç)

(*) Çift maçlı hafta