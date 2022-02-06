Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe takımdaki golcü sorununu çözmek istiyor. Sarı-Lacivertli kulübün Bayern Münih'in yıldızı ric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Todofichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan ve takımda mutlu olmayan Choupo-Moting ile ilgileniyor. Kamerunlu golcünün menajerinin gelecek sezonu düşündüğü ve Sarı-Lacivertli ekiple temaslar kurduğu belirtiliyor.

Joachim Löw detayı

Haberde Fenerbahçe'nin sezon sonu için teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi ile birlikte, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan futbolcunun devamlılık sağlayabileceğine de değiniliyor iddia edildi.

Sözleşmesi feshedilebilir

Gelecek sezon Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Choupo-Moting'in Alman kulübü ile sözleşmesini feshetme ve Sarı-Lacivertli kulüp ile kontrat imzalamayı düşünebileceği aktarılanlar araasında yer alıyor.

2020'de PSG'den ayrılıp Bayern Münih'e transfer olan 32 yaşındaki santrafor bu sezon 12 maçta görev yaparken 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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