Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Munih ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Euroleague'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Obradovic'in öğrencileri Alman ekibi Bayern Munih'i yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Bayern Munih bu sezon 6 maçta 3 galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Yine moral maçı!

Sarı-Lacivertliler geçen hafta, ‘Yaralarını sarma maçı’ olarak gösterilen evindeki Zalgiris Kaunas mücadelesinde hiç beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Kanarya bitime saniyeler kala, başarılı Litvanya ekibi karşısında farkı 7’ye çıkarsa da bunu koruyamadı. Zalgiris, 51 saniye kala 10-0’lık seri yakalayıp zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü. Şimdi temsilcimiz yine evinde oynayacağı Bayern Münih maçıyla bir kez daha ‘yaralarını sarmaya çalışacak’ ve alacağı galibiyetle de moral depolayacak.





Fenerbahçe Beko - Bayern Munih maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Mücadelenin canlı bahis heyecanı ise misli.com'da yaşanacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de geride bıraktığımız çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 30 Ekim Çarşamba günü Maccabi FOX’a konuk olan temscilcimiz, rakibine 67-55 yenildi. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü ise Zalgiris Kaunas’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Mücadelenin büyük bölümünü önde götüren Fenerbahçe Beko, rakibinin son bölümdeki 0-10’luk serisine engel olamayarak müsabakadan 76-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’nun altı maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor.

Bayern Munih'de son durum

Bayern, EuroLeague’de bu sezon oynadığı altı maçta üç galibiyet elde etti. Rakibimiz, çift maç haftasının ilk mücadelesinde 30 Ekim Çarşamba günü Real Madrid’i Münih’te 95-86 yendi. Bu karşılaşmada Greg Monroe 18, Danilo Barthel 17, Petteri Koponen 15 sayı üretti. Almanya temsilcisi, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında ise 1 Kasım Cuma günü Kirolbet Baskonia’ya konuk oldu ve mücadeleden 93-60 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Greg Monroe 18, Maodo Lo 12 sayı buldu.

Avrupa’da 516. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi’nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

Bayern Munih kadrosu...

Guardlar: Maodo Lo, T.J. Bray, Diego Flaccadori, DeMarcus Nelson, Petteri Koponen, Nihad Djedovic, Jason George

Forvetler: Vladimir Lucic, Paul Zipser, Josh Huestis, Sasha Grant, Matej Rudan, Alex King, Danilo Barthel

Pivotlar: Greg Monroe, Leon Radosevic, Mathias Lessort

Koç: Dejan Radonjic