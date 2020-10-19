Fenerbahçe, Bayern Münih kâbusunu bu sefer yaşamadı

Euroleague'de geçen hafta Fenerbahçe Beko, herkese küçük çaplı da olsa bir şok yaşattı. Devresini 20 sayı önde kapattığı Bayern Münih maçını çok rahat kazanır gözüyle bakılırken, ikinci yarıda işin rengi değişti. Sarı-Lacivertliler son bölüme 10 sayı üstün girse de Alman ekibine yenildi. Bu dönüşle; Süper Lig'de 3'te 2 yapan Gaziantep gibi zorlu bir deplasmana çıkan Fenerbahçe Beko aynı senaryonun yaşanmasına izin vermedi. Kanarya Westermann'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 24-12, Hamilton'la da devreyi 41-28 önde kapattı. Kanarya 3. çeyrekte de etkili savunmasıyla skor avantajını elinde tutmayı başardı: 53-34.

25'e karşılık 11 sayı

Son bölümde ise Gaziantep inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Orhan Haciyeva, Kelly ve Can Uğur'un üçlükleriyle 15 sayı bulan ve bu bölüme 25 sayı sığdıran ev sahibi güçlü rakibine ise sadece 11 sayı attırdı. 4.çeyreğin başında 12- 0'lık seri yakalayan Gaziantep bitime 5 dakika kala farkı 10'a indirdi: 59-49. Ancak yeterli olmadı.

Kanarya bu bölümde 5 top kaybı yapsa da skor farkının avantajını iyi kullandı ve oyunun kontrolünü kaybetmeden galibiyete uzandı: 65-59.