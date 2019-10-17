Fenerbahçe - Baskonia canlı izle (FB - Baskonia canlı yayın)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague üçüncü hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Basketbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında Türk Telekom'a konuk olan sarı lacivertli ekip, Ankara Spor Salonu'ndaki maçı 75-59 kazanarak ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, kulübün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Şimdi önümüzde önemli bir hafta var. Bazı şeyleri iyileştirmeli ve uygulayabilmeli, bu sayede de kendi evimizdeki ilk EuroLeague maçına hazır olabilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Fenerbahçe - Baskonia maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da 17 Ekim Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayan mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia maçı ile birlikte EuroLeague'de bu sezon ilk kez kendi seyircisi karşısında oynamış olacak.

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı öncesi dikkat çeken istatistikler

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı konuk etmeye hazırlanıyor.

2011-12 sezonunundan bu yana ilk kez EuroLeague'e 2'de 0 ile başlayan Fenerbahçe, ilk iki maçını deplasmanda oynadı ve yakaladığı 66.5 sayı ortalamasıyla şu an en az sayı atan ikinci takım konumunda. Fenerbahçe'den daha az sayı ortalamasına sahip takım ise 64 ile Zenit St Petersburg...

2018-19 sezonunda %58.3 iki sayılık isabet ortalaması ile bu alanda zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler, ilk iki maçta %43.6'da kaldı.

Diğer tarafta Baskonia, ligin en kötü dış şut performansına sahip takımı konumunda. 10 üçlük isabeti ile en az sayıya ulaştıkları gibi 10/41 yani %24.4 gibi çok kötü bir isabet oranına sahipler.

Baskonia, ilk iki maç itibariyle savunma anlamında bir istatistikte zirvede yer alıyor. İspanyol ekibi, 5.5 blok ortalaması ile bu alanda zirvede bulunuyor.



