Fenerbahçe baskılı, Başakşehir dengeli...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde seri galibiyetler alan sarı - lacivertliler sahasında Emre Belözoğlu ile ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olan Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele aynı zamanda ligin en fazla gol atan takımıyla, en az gol yiyen takımını karşı karşıya getirecek.





Sarı - lacivertliler ligde oynadığı dokuz karşılaşmada rakip filelere 28 gol atarken, Medipol Başakşehir ise kalesinde sadece üç gol gördü. Buna karşılık Başakşehir rakip kaleye 13 gol atarken Fenerbahçe de kalesinde 10 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN SAHASINDAKİ SON MAÇINDA 9 GOL ATILDI

Jorge Jesus'un gelişiyle hücumda daha aktif bir takıma evrilen Fenerbahçe, ligde sahasında son olarak Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenik duruma düşen Fenerbahçe sahadan Batshuayi'nin son dakikada attığı golle 5-4 galip ayrılmayı başarmıştı.

Medipol Başakşehir de son olarak sahasında İstanbulspor'u 2-0 ile geçmişti.

Yazarımız Serkan Akcan, zorlu maç öncesi Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in artılarını ve eksilerini, maç içerisinde avantaj olabilecek durumları analiz etti.

İŞTE SERKAN AKCAN'IN YAZISI

Fenerbahçe, ilk 9 haftalar karşılaştırıldığında Jorge Jesus ile 1988- 89’daki 103 gollü şampiyonluk sezonundan bile daha yüksek gol ortalamasıyla ilerliyor.

Kabul etmek gerekir ki; Jesus, Fenerbahçe’nin futbolunu geliştirdi, çehresini değiştirdi. Jesus’un ön görülemez kadro düzeni en çok da rakipler açısından bir analiz sorunu yaratabiliyor. Çünkü kimse hocanın 11’ini kestiremiyor. Maç sabahına kadar futbolcuların da bunu bildiğini sanmam.





Jesus’un, Kadıköy’de Başakşehir’e karşı yüksek şiddetli bir ön alan baskısı planladığını kestirmek için elimizde yeterli done var. Kadıköy’ün avantajıyla Fenerbahçe bu baskıyı bunaltıcı bir topa sahipliğe çevirebiliyor.

KENNY'İ KULLANABİLİR

Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu’nun bu baskıyı kırmak için Beşiktaş maçında yaptığını yapıp Kenny gibi yeteneği sınırlı olsa da fizik gücü ve sürati yüksek bir forvetle oynaması beklenebilir. Fenerbahçe baskıda kazandığı topları en çabuk pozisyona çeviren ve ligin en çok kontra atak golü atan takımı.

Fenerbahçe’yi diğer rakiplerinden ayıran en temel özelliklerden biri de bu. Topu kazandıkları andan itibaren üçlü, dörtlü hızlı hücum setlerini gözü kapalı oynar seviyeye çok yakınlar.

Ligin en dengeli savunma yapan ve en az gol yiyen takımı olan Başakşehir bu tarz bir rakibe karşı ilk kez oynayacak. Ndayishimiye’siz ilk kez Emre Belözoğlu ilk kez Youssouf Ndayishimiye’siz sahaya çıkacak olmanın tedirginliğini yaşayabilir.

Türkiye’ye Yeni Malatyaspor formasıyla bir ön libero olarak giriş yapan Burundili futbolcu bugün Başakşehir’in en güvenilir stoperi olmuş durumda. Ne var ki, geçen hafta İstanbulspor’a attığı 2 golün ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENER TOPU HIZLI TAŞIYOR

Emre hocanın sezona ön libero başlatıp 3. haftadan itibaren stopere çektiği Ndayishimiye’nin yokluğunda Epureanu-Duarte tandemiyle oynamak Başakşehir’in geriden oyun kurulumundaki pas hızını etkilemese de geri koşuların hızını negatif etkileyecektir.

Fenerbahçe’nin, merkez baskısıyla kazandığı topları rakip kaleye en hızlı taşıyan takımlardan biri olduğu düşünüldüğünde bu büyük bir eksiklik yaratabilir.