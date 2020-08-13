Fenerbahçe Basketbol Takımı Topuk Yaylası’nda
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerinde kampa başladı. Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki takım, yeni sezon hazırlıklarını 16 Ağustos’a kadar burada sürdürecek.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerinde kampa başladı.
2019-20 sezonunun pandemi nedeniyle durdurulmasının ardından Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı 2020-21 sezonunu, 7 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yaptığı antrenmanla açtı. Çalışmalarının İstanbul etabının ardından takım Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerin geldi. Basketbolcular, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını 16 Ağustos’a kadar burada sürdürecek.
Enes Bektaş / DÜZCE (İHA) –