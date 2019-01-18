Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un katılımıyla önceki akşam FB TV’de yayınlanan ‘Camiaya Sesleniş’ programı, kulüp tarihinde bir rekora sahne oldu.

Yaklaşık 3 saat süren program süresince 7 ayrı reklam kuşağında toplam 35 dakika reklam yayınlandı. ING Bank’ın program önü, reklam araları ve sonuna sponsor olduğu ‘Camiaya Sesleniş’ için 43 ayrı firmadan reklam alındı.

Kulübün Youtube kanalından da yayınlanan programda reklam o kadar fazlaydı ki Ali Koç, sunucu Can Gebetaş’a sık sık ‘Gene mi reklama gidiyoruz?” diye espriliyle karışık takıldı. Youtube reklamlarıyla birlikte program süresince yayınlanan reklamlardan yaklaşık 250 bin dolar (1 milyon 3542 bin TL) gelir elde edildi.

Bu arada Fenerbahçe’nin YouTube kanalı da bu program sayesinde yüzbinlerce abone kazanıp toplamda 334 bine ulaştı ve Beşiktaş’ı geçti (251 bin).

Kaynak: Hürriyet