Fenerbahçe, mali açıdan kritik bir eşikte. Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri anlattığı ekonomik dar boğazdan çıkmanın formülü başlatılacak yardım kampanyası.

Zaman dar, ancak Fenerbahçe yönetimi, camiasına güveniyor. Tek bir şahsın cebinden çıkan paranın kulüp kasasına konulmasına izin vermeyen UEFA, sarı-lacivertlilerin talebini makul karşıladı. Ali Koç'un da açıkladığı gibi, önümüzdeki günlerde resmen başlatılacak olan kampanyaya yapılacak bağış miktarı kadar, katılım sayısı da önemli. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın benzer çalışmalar yaptığını hatırlatan Fenerbahçeli yöneticiler "Ancak bu hareketler çok küçük meblağlarda kaldı. Zaten sadece taraftarların katılımı söz konusuydu" hatırlatması yaptı.

Yasak gelebilir

Kulübe yaklaşık 900 milyon nakit girdisi sağlayan Başkan Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetimin elini bir kere daha taşın altına koyacağı belirtilen bu harekete Fenerbahçeli iş adamlarının da yüksek meblağlı katılımları bekleniyor.

UEFA'yla yapılan anlaşma çerçevesinde mayıs ayına kadar olan sürece eksi 30 milyon avroda girmesi gereken kulüp an itibarıyla eksi 90 milyon avroda. Toplanması gereken rakam 60 milyon avro. Bir milyar liraya ulaşabileceklerini düşünen sarı-lacivertliler, projeye yüzde 90 onay veren UEFA'dan kesin karar gelir gelmez harekete geçecek. Proje onaylanmaz ya da amaca ulaşılamazsa Fenerbahçe'nin transfer yasağına varan yaptırımlara maruz kalması söz konusu.

(Türkiye)