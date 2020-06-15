Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu FB TV'de gündemi değerlendirdi. Yaklaşık 2,5 saatlik programda futbol takımının hocası ve transfer konularına da değinen Ali Koç şunları söyledi:

"Transfer hamlelerimizi, planlarımızı açıklayacağız"

Enteresan transfer hamlelerimiz var. Geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili, ne yazık ki sezon sonunda gelebiliyor. Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Gerek Marco'nun dönmesi, Emre'nin yeni pozisyonu, Tahir hoca... Yeni bir planlamamız var. Bunları açıklayacağız.

Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Görüşmeler yaptık, 1 hocayı çok arzuladık, kimyamız uydu, iyi inceledi takımı ama EURO 2020'nin ertelenmesi sebebiyle görüşmeleri sonlandırdık. Neredeyse anlaşmak üzereydik.



