Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz Şike Kumpası'nın 10. yılında Fenerbahçe TV'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, o dönemde yaşananlardan şu ana kadar birçok konuda konuşurken, Trabzonspor 'un da attığı tweetler, paylaştığı videolara sert tepki gösterdi.

İŞTE FENERBAHÇE BAŞKANI'NIN SÖZLERİ:

Masumiyetimizin tescili için son bir adım kaldı. Bunlar, rüzgar nereden eserse oraya eğilecek insanlar. Bu toplumun, bu güzel milletin bu insanlardan da kurtulması lazım. Bunların birinci önceliği ülke menfaati değil. Güç kimseyse, rüzgar nereden eserse, oraya hareket etmek. İnşallah bunun hesabını soracağız. Bu ülkenin kuruluş mücadelesinde yaptıkları ortada olan bir camiayı bu şekilde karalamak, yıllar geçtikten sonra 'öyle değildi, böyle değildi' demenin hesabı sorulmalıdır, sorulacak da. Bu camia, bir kez olsun boynunu bükmedi.





"BİZZAT SAHADAYDIM"

Tarih sayfalarına altın harflerle yazılacak bir mücadele sergiledik ve bugüne geldik. Fenerbahçe'nin, Yargıtay'daki karar çıktıktan sonra, yaşadığı maddi ve manevi zararları bir şekilde gidermesi gerekecek. Rakamlara dökemeyeceğimiz, çok olay yaşadık. Bize saldıranların en kuvvetli olduğu dönemde, biz bir sene sonra az kalsın şampiyon oluyorduk. Ne yaptılar ettiler, o süreçte mani oldular. 12 Mayıs'ta daha maçlar başlamadan stadyuma gelen insanlara gaz sıkıldı. Ben bizzat sahadaydım, yaşananlara tanık oldum.

Biz unutmuyoruz, unutamayız da. Unutturmayacağız da. Bu camia, yek vücut olarak, mücadelemizi verecektir. Bugün hala, bu kadar olay yaşandıktan sonra, 7800 yıla yakın cezalar verildikten sonra, hala bunu savunanlara...





"FENERBAHÇE'NİN KUPASI MÜZEDEDİR, GELİP ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ"

Fenerbahçe'nin şike yaptığını iddia edenlere mesajım var. Siz ne derseniz deyin, ne kadar bağırsanız da, burada bir gerçek var. Fenerbahçe'ye ağır bir kumpas kurulmuştur. Sizlere yazıklar olsun. Bu kupa, şampiyonluk olayından öte bir olay. UEFA'nın hangi belgelerle, hangi süreç içinde, hangi kararları almaya gitmek zorunda kaldığı unutulmasın. Fenerbahçe'nin kupası müzesindedir, o arkadaşlar da gelip kupayı ziyaret edebilirler. Artık kararlarını versinler, FETÖ'nün yanında mısınız, Türkiye'nin yanında mısınız?

İlgili Haberler Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı





"HAZMEDECEKSİNİZ"

Öyle tweet atmayla olmaz. Artık bunu hazmedeceksiniz, kabul edeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Bir kupa için bu kadar yaygara koparırken bu ülkenin değerlerine karşı mı geleceksiniz?

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNÜN KURŞUNLANMASIYLA İLGİLİ

Kurşunlanma olayı, Türk spor tarihinin değil sadece, dünya spor tarihinin en facia olayıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak o kadar şanslıyız ki, bu olay istedikleri gibi sonuçlanmadı. En kötü, en facia olay en hafif şekilde atlatıldı Allah'a çok şükür.



