Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunurken Mesut Özil ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.

Sarı Lacivertli kulübün başkanı "Mesut Özil, Fener Ol'dan beri gündeme geliyor. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe, öyle bir ekonomik şartları kaldırabilecek durumda değil. Güzel bir rüya bizim için. Gerçekleşse, ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya." ifadelerini kullandı.







