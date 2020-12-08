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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunurken Mesut Özil haberlerine de açıklık getirdi. Sarı Lacivertli kulübün başkanı, "Çok iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe, öyle bir ekonomik şartları kaldırabilecek durumda değil." yanıtını verdi.

08 Aralık 2020, Salı 14:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunurken Mesut Özil ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi. 

Sarı Lacivertli kulübün başkanı "Mesut Özil, Fener Ol'dan beri gündeme geliyor. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe, öyle bir ekonomik şartları kaldırabilecek durumda değil. Güzel bir rüya bizim için. Gerçekleşse, ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya." ifadelerini kullandı. 


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