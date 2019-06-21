Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan maç öncesi taraftarlarına küfür uyarısı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi yedinci maçında Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda şampiyonluk mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, zorlu maç öncesi taraftarlara küfür uyarısında bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi yedinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, şampiyonluk adına Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yedinci maç için Fenerbahçe taraftarlarına verdiği cezayı ertelemesi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar da tribünlerde yerlerini almaya başladılar.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise zorlu maç öncesi taraftarların yanına giderek küfürlü tezahürat konusunda uyarılarda bulundu ve "Takımımızı centilmence destekleyelim" dedi.