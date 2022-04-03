Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon ile beraber farklı bir teknik adamla çalışma konusunda net tavır sergiledi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sarı-Lacivertliler ile yakaladığı çıkışın üzerine görevine devam etmesi gerektiği konuşulurken Koç, gelecek sezon planlaması hakkında açıklama yaptı.

"Alacağı karara saygı duyarız"

Ajansspor'un haberine göre; 'İsmail Kartal camianın evladıdır ve her fırsatta takımına destek olur' diyen Ali Koç, "Hocamızdan çok memnunuz. Zaman neyi gösterir bilemeyiz ama alacağı karara saygı duyarız. Biz kendisinden çok memnunuz, kalmasını isteriz. Ama onun vereceği her türlü karara da saygı duyarız." ifadelerini kullandı.

"Farklı görevlerde de yer alabilir"

Sezon sonu yeni dönemle ilgili kendisi ile bir görüşme yapacağız. Onun bilgeleri bizim için çok önemli diyen Koç, "Gelecek plan içinde İsmail Kartal hocamızın olmasını çok isterim. Kulüpte farklı görevlerde de yer alabilir. Kendisi her zor şartta, bütün kariyerini riske ederek, takımına destek olmuş çok iyi bir Fenerbahçelidir." diye konuştu.

Kartal döneminde lider

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesi ile büyük bir çıkış yakaladı. Süper Lig 'in 21. haftasında takımı devralan İsmail Kartal, Sarı-Lacivertliler ile 24 puan topladı. 21. haftadan itibaren toplanan puanlara bakıldığında, Kanarya'nın lider olduğu görülüyor. 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe bu dönemin en çok kazananı oldu.









Kartal ikinci adam olmak istemiyor

Öte yandan İsmail Kartal, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecinin bir sorusuna sinirlendi. Kartal, "İkinci adam olmak" ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: "Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor."

"Ben ikinci adam olmayacağım"

"Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar."