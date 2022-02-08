Fenerbahçe ’de bu sezon yaşanan teknik direktör belirsizliği ve sıkıntılı süreçte görevi kabul eden İsmail Kartal’ın vefası takdir topluyor.

Başkan Ali Koç, göreve gelirken hiçbir şekilde maddi konuları konuşmayan, transferde kimseyi sıkıştırmayan ve boş mukaveleye imza atmaya hazır olan İsmail Kartal’ın tutumundan çok etkilendi.

60 yaşındaki çalıştırıcının zaten Fenerbahçe’yi çok sevdiğini bilen Fenerbahçe Başkanı, bu kez bu duruma yakından şahit oldu. Tüm bu sebeplerden dolayı Ali Koç, İsmail Kartal’ın geçici bir süre değil kalıcı olarak kulüpte yer almasını düşünüyor. Edinilen bilgiye göre, gelecek sezon yeni teknik direktör geldiğinde tecrübeli ismin mutlaka kulüpte olması isteniyor.

Özellikle Joachim Löw’ün gelmesi durumunda daha öncede çalıştıkları için İsmail Kartal’ın yardımcı hoca görevini alması planlanıyor. Bir diğer aday Jorge Jesus’ta da bu durum geçerli. Ancak burada Kartal’ın da düşünceleri sorulacak. Fakat her şekilde Başkan Ali Koç, görev süresince İsmail Kartal’la beraber çalışmayı hedefliyor. Çünkü deneyimli teknik adamın dürüst tavrı, fedakarlıktan kaçınmaması ve zor şartlardaki tecrübesi de önemli artıları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan son dönemde yaşanan olumsuz süreçlerin ardından İsmail Kartal’ın görevden kaçmaması ve tüm şartları kabul etmesi de alkış alan hareketlerden oldu. Bu nedenle Ali Koç, şu anda başarı ya da başarısızlık konularını ön planda tutmuyor. Gelecek sezonun temelleri atılırken geçiş sürecinde takıma sahip çıkan İsmail Kartal’ın fedakarlığı göz ardı edilmiyor. (Skorer)