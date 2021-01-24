Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet kadınlar voleybol maçını takip etti. Mustafa Cengiz'in de salonda izlediği ve fair play'e sahne olan görüntülerin yaşandığı maçın ardından sarı lacivertli takımın başkanı, Beyaz TV'ye konuştu.

Fanatik Instagram canlı yayınına konuk olan Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile sözleriyle ilgili de konuşan Ali Koç, "gereksiz" ifadesini kullandı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

Kampanyanın adı birkaç günlüğüne değişti. İsteyen "Fener Ol" yapabilir, isteyen "Mesut Ol" yapabilir. Taraftarların ne kadar çabuk hareket ettiğini gördük. Sağ olsunlar, varolsunlar. İnşallah biz de onlara layık olacağız. Bugün 2 güzel maç kazandık. Sabah erkek takımımız maç kazandı. Metin Bey dün Prag'tan geldi, çeyrek finale kaldık orada. 6 maçın 5'ini kazandık. Ligde 17'de 17'yiz. Dün erkek basketbolunda da müthiş bir maçımız oldu. 4'te 4 yaptık. Hangi birine yetişeceğiz, hangi birinin heyecanına dayanacağız bilmiyorum. İnşallah böyle devam eder. Başlatılan kültürü devam ettirdiğimizin en güzel göstergesi...

Derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Mustafa başkan da geldi. Beraber oturamadık, bizi ayrı oturttular. Maçın sonunda kucaklaştık. Bazen biz kazanıyoruz, bazen onlar kazanıyor. Sporun içerisinde olan şeyler bunlar.

BURAK YILMAZ SÖZLERİ

Burak Yılmaz özelinde konuşmayayım. Burak'ın da başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder ama gereksiz. Şundan eminim, kendi de akşam yatarken üzülmüştür. Küçük bir yıpratma çalışması var, evet. Olumlu açıdan bakarsak, bardağın dolu tarafından görürsek, Mesut'u daha fazla kamçılayacaktır. Daha fazla motive edecektir.

Rüya gerçekleşmek üzere... İmzalar atılana kadar hiçbir şey bitmemiştir.

2021 sağlıklı, mutlu bir yıl olsun. Fenerbahçe de şampiyon olsun. Taraftara çok teşekkür ediyorum her zaman bizi destekledikleri için.