Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bir ilk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir karar aldığı öğrenildi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 16:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bir ilk

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, takımın Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için önemli bir karar aldığı ortaya çıktı. Koç'un, Zenit'le zorlu rövanş maçına çıkacak olan futbolcuları daha fazla motive edebilmek için prim vaadinde bulunduğu ileri sürüldü.

Koç'un ligdeki kötü gidişata rağmen Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencilerini bu şekilde motive etmeyi planladığı öğrenildi.

Ali Koç'un prim miktarını bildirmediği ancak Saint Petersburg'daki rövanş maçının hemen öncesinde takıma müjdeyi vereceği iddia ediliyor.

Koç, görevde bulunduğu süre içerisinde futbolculara herhangi bir mücadele için prim vaadinde bulunmamıştı.

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