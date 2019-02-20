Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, takımın Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için önemli bir karar aldığı ortaya çıktı. Koç'un, Zenit'le zorlu rövanş maçına çıkacak olan futbolcuları daha fazla motive edebilmek için prim vaadinde bulunduğu ileri sürüldü.

Koç'un ligdeki kötü gidişata rağmen Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencilerini bu şekilde motive etmeyi planladığı öğrenildi.

Ali Koç'un prim miktarını bildirmediği ancak Saint Petersburg'daki rövanş maçının hemen öncesinde takıma müjdeyi vereceği iddia ediliyor.

Koç, görevde bulunduğu süre içerisinde futbolculara herhangi bir mücadele için prim vaadinde bulunmamıştı.