Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe WinWin" kampanyasını hazırlayan ve Sarı Lacivertli kulübe büyük ekonomik destek sağlayan Acun Ilıcalı'ya forma ve plaket takdim etti. Ali Koç ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Acun Ilıcalı, ''Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam...'' notunu düştü.
Fenerbahçe tarafından borçlarının önüne geçebilmek için taraftar desteği ile başlatılan Fener Ol kampanyası, Acun Ilıcalı'nın desteğiyle Sarı Lacivertli kulübe büyük ekonomik destek getirmişti. Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekranlara gelen Fener Ol kampanyası kapsamındaki WinWin, Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını sağlamıştı.
Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı'ya jest geldi. Koç, Ilıcalı'ya imzalı forma hediye etti, plaket takdim etti.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, Ali Koç'a teşekkür etti, ekledi: "Benim için çok anlamlı bir an... Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam..."