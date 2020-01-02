Fenerbahçe tarafından borçlarının önüne geçebilmek için taraftar desteği ile başlatılan Fener Ol kampanyası, Acun Ilıcalı'nın desteğiyle Sarı Lacivertli kulübe büyük ekonomik destek getirmişti. Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekranlara gelen Fener Ol kampanyası kapsamındaki WinWin, Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını sağlamıştı.

Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı'ya jest geldi. Koç, Ilıcalı'ya imzalı forma hediye etti, plaket takdim etti.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, Ali Koç'a teşekkür etti, ekledi: "Benim için çok anlamlı bir an... Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam..."