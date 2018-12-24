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Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a Antalyaspor maçının ardından tepki!

Süper Lig'de ligin ilk yarısının son maçında Antalyaspor deplasmanında da kazanamayan ve 0-0'lık beraberlikle yetinen Fenerbahçe'de maç sonunda başkan Ali Koç'a bir taraftar tepki gösterdi.

24 Aralık 2018, Pazartesi 23:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a Antalyaspor maçının ardından tepki!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından bir taraftar Başkan Ali Koç’a tepki gösterdi.

Taraftar bir önceki deplasman olan Akhisar'daki 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımı İstanbul'a otobüsle döndüren Ali Koç'a, " "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye seslendi. Ali Koç ise taraftara cevap vermedi.

Öte yandan başkan Koç, takımla birlikte değil, kendi özel uçağıyla İstanbul'a döndü.

Yusuf Dursun

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