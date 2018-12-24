Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından bir taraftar Başkan Ali Koç’a tepki gösterdi.

Taraftar bir önceki deplasman olan Akhisar'daki 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımı İstanbul'a otobüsle döndüren Ali Koç'a, " "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye seslendi. Ali Koç ise taraftara cevap vermedi.

Öte yandan başkan Koç, takımla birlikte değil, kendi özel uçağıyla İstanbul'a döndü.

Yusuf Dursun

Bu haberi de okudular Taraftardan Ersun Yanal'a Volkan Demirel çağrısı