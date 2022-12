Kulüpler Birliği Vakfı, kulüplerin uzman kadrolarının da katılımıyla yabancı kuralını görüşmek için çalıştay düzenledi. Çalıştayın ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, sporun tüm paydaşlarının katılım sağladığı toplantısının ana gündem maddesinin 'Yabancı Kuralı' olduğunu ifade etti.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Bugün bir toplantımız oldu. Toplantımızın önemli kısmı ve iki ayağı var. Birinci, konusu; ikicisi, katılımcıları. Katılımcıları; kulübümüzün hukukçuları, futboldan sorumlu yöneticileri, hocaları, sportif direktörleri, başkan ve yönetici seviyesinde katılım oldu. Dolayısıyla kulüpler tarafındaki tüm paydaşlar bugün yaptığımız çalıştayda neredeyse herkes görüş bildirdi. Konumuz neydi? Yabancı oyuncu sayısı! Nasıl olmalı? Ne zaman olmalı? Biz bugün bu çalıştayın ilkini yaptık. Güzel sonuçlar var. Enteresan fikirler var ama esas amacımız artık önümüzü görebilir, istikrarlı modelin ki model ne olacaksa olsun, o modelin hazırlanıp, açıklanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi."

"Arkadaşların yaptığı çalışmaya göre biz dünyada en çok yabancı oyuncu kuralını değiştiren ülkeymişiz. Son 18 yılda 10 kere değiştirmişiz. Değiştirmemizin altında bir mantık, bir tema da yok. Bu değişiklikler başarıya dair bir paralel korelasyon var mı diye baktığımızdaysa ne kulüplerin Avrupa'daki sıralaması ne de ülkemizin FIFA'daki sıralamasıyla bir korelasyon yok. Bir tane tema çıkarsa o da 14 yabancıya geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk takımlarında çeşitlilik olmuş. Akhisar, Sivas, Konya vs. vs. gibi. Tesadüf müdür, bunun neticesi midir, onu söyleyebilecek kadar elimizde veri yok. Ama kısacası biz kulüpler olarak federasyonumuzla beraber bu işin adını koyacağız. Federasyonla yapacağımız çalışmanın öncesinde burada kulüpler birliği olarak kendimiz bir pozisyon alalım, kendi tarafımızın ne olduğunu belirleyelim, ondan sonra da federasyonla bir çalıştay yapalım."

"YABANCI SAYISI ÜLKEMİZİN 10 YILLIK BİR FUTBOL STRATEJİSİNİN PARÇALARINDAN BİR TANESİ VE ÖNEMLİ PARÇASIDIR"

"Aslında büyük resimde baktığınız zaman yabancı sayısı benim daha önce de ifade ettiğim gibi ülkemizin 10 yıllık bir futbol stratejisinin parçalarından bir tanesi ve önemli parçasıdır. Ama parçalardan bir tanesidir. Şimdi federasyonumuz çok kısa sürede çok doğru işlere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin 10 yıllık futbol stratejisini çıkarmak. Bu işi de dünyada en iyi yapan KPMG şirketi ile beraber yapıyorlar. KPMG şirketi de bunu başka ülkelerde geçmişte yapmış."

"Federasyonda bize söylenen bir bilgiye göre 53 Avrupa ülkesinin sadece 3'ü 10 yıllık bir futbol stratejisi geliştirmemiş, O 3 ülkeden biri de bizmişiz. Bu 10 yıllık çalışmanın önemli ayaklarından bir tanesi de yabancı sayısı olacak. Dolayısıyla biz kendi aramızda pozisyonumuzu belirledikten sonra federasyonumuzla da bunun adını koyacağız. Federasyonumuzun amacı şubat ayında bu işi bitirmek. Bazı kulüplerimiz bunu yetiştirebilir miyiz aralık ayında ki önümüzdeki transfer penceresine yetişsin diye ama ona da bakacağız ancak zor, kolay değil."

"BİZ KADRO PLANLAMASINI YAPACAKSAK ÖNÜMÜZÜ BİR SEZONLUK, YARIM SEZONLUK DEĞİL, BEŞ SEZON GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Şimdi bir tanesi biliyorsunuz; hem çok değiştiriyoruz hem de ne zaman, nasıl değiştireceğimizi son dakikaya bırakıyoruz ve bu, kulüplerin planlamasını ciddi anlamda etkiliyor. Yabancı oyunculara karşı müzakere gücümüzü düşürüyor, maliyetleri artırıyor, son dönemde yerli oyuncuların mağduriyetleri de arttı. Ama bizim en öncelikle bilmek istediğimiz biz kadro planlamasını yapacaksak önümüzü bir sezonluk, yarım sezonluk değil, beş sezon görmek istiyoruz. Amacı budur. Bildiğiniz üzere Sayın Ahmet Nur Çebi de dün buna benzer şeyler söyledi. Bu çalıştayı, katılımını çok önemli buluyoruz."

"Federasyonun bizimle birlikte sadece bu konuda değil pek çok konuda çalışma arzusunu son derece umut verici ve motive edici bulunuyorum. Çünkü her zaman söylediğim gibi son birkaç federasyon Türk futbolunu bırakın ileri gitmeyi ciddi anlamda geriletmiştir. Mevcut federasyonumuz da kulüplerle beraber kulüplerin ihtiyaçları, sorunları, çıkarları, ticari konuları... hakkında elinden geleni yapıyor ve desteği veriyor. Her şeyde istediğimiz noktaya gelemeyebilir. Her konuda arzu ettiğimiz sonuca ulaşamayabiliriz ama hiç olmazsa beraber çalışan federasyon ve kulüpler var. Bunun üstüne basarak söylemek istiyorum."

"BİZ BUGÜNE KADAR HEP BİR SAYI KONUŞMUŞUZ. HİÇ NİTELİK KONUŞMAMIŞIZ. SAYILAR ETRAFINDA DÖNMÜŞÜZ"

"Yabancı sayısının ne olacağına dair sorunuz varsa, 'Ne karar verdiniz?' derseniz, net bir karar verilmedi. Ama şu bir gerçek ki biz bugüne kadar hep bir sayı konuşmuşuz. Hiç nitelik konuşmamışız. Sayılar etrafında dönmüşüz. Son dönem ve bu dönem, kulüplerden gelen rica üzerine 3 adet belli şartlara bağlı U21 olmak üzere yabancı futbolcu transferi izni verildi. Bunu da ben çok faydalı buluyorum. Son yıllarda altyapı mecburiyetleri getirildi ama genellikle baktığınız zaman biz hep sayılar üzerinden konuşmuşuz; şu kadar sayı olsun, bu kadar sayı olmasın. Dolayısıyla bu yeni dönemde niteliklerin de göze alınması gündeme geldi. Bazı kulüplerimiz diyor ki, 'Ne yerlinin ne yabancının nitelik olması, herkes kendi bütçesi çerçevesinde transfer yapsın'. Çoğunluk ve bu istikamette 'Yabancı transferlerine bazı nitelikler getirilsin; yaş niteliği gibi, milli takımda oynama niteliği gibi. Ama herkesin istisnasız hemfikir olduğu bir konu var; artı olmasın! Ne olacaksa olsun ama artı konusu olmasın."

"Artı konusu özellikle hocalarımızı çok çok yoruyor, bilhassa da maç esnalarında. Sayı inecekse kademeli inmesi, herkesin kendini ona göre programlayabilir, yatırımlarını ona göre planlaması için hemen alelacele değil, ne olacaksa kademeli bir şekilde belli bir süre içinde olması gerektiği konulardan bir tanesi. Bununla beraber milli takımlara oyuncu vermeden tutun da daha çok Türk oynatanlara teşvik verilir mi, verilmez mi gibi konuların etrafında istişarelerimiz oldu. Bu ilk toplantımız, birkaç toplantı daha yapacağız. Ondan sonra da danışmanlar ve federasyonumuzla yapacağımız toplantıyla Allah'ın izniyle çok kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya sokacağız."

"BİZ, TÜRKİYE OLARAK İYİ OYUNCU BULMAKTA SINIFTA KALIYORUZ. DOLAYISIYLA DOĞRU YABANCI SEÇİMİ ÜZERİNDE ÇOK KONUŞULDU"

"Ortaya çıkan enteresan fikirlerden bazıları da endişeler, öneriler: Biz en yaşlı liglerden biriyiz. Biz en az gençlere süre tanıyan ligiz. Yabancı sınırının olmadığı ülkelere baktığınız zaman hepsi de ilk 10'da ve başarılı ülkeler. Biz, Türkiye olarak iyi oyuncu bulmakta sınıfta kalıyoruz. Dolayısıyla doğru yabancı seçimi üzerinde çok konuşuldu. Bazı arkadaşlarımız '30 yaş üstü yabancı olmasın' dedi. Çünkü biliyorsunuz pek çok transferde son kontrat bize geliyor, oyuncu son kontratıyla geliyor. Altyapıdan yani 'yerli/yabancı ayrımı olmasın' dendi. Bazı ülkeler örnek verildi. Yerlilerin kalitesi artıkça o ligin kalitesinin arttığı Avrupa'da istatistiklerle gösterildi. Dolayısıyla yabancı oyuncuların kalitesinin yüksek olmasıyla yerli ligin kalitesinin arttığını istatistiklerle gösterdiler. Altyapı, evet lazım ve altyapıdan üretmeliyiz ama bunun yabancıyı sınırlamakla olmadığına vakıf olundu."

"Birkaç kulübümüz 'Benim altyapıdan gelen bir sürü gencim var, nerede oynatacağım' diyor. U21'i kaldırdık, iyi çalışmıyordu. Yerine bir şey koymadık. Sonra Rezerv Lig yaptık, kaldırdık. Onun için önümüzdeki sezon özellikle federasyonla çalışmamız gereken konulardan birisidir. İsteyen takımların 2. veya 3. ligde kulüp alabilmeleri lazım. Portekiz örneği kullanıldı. B takımlar Süper Lig'e çıkamıyor. Dolayısıyla alt liglerdeki takımlar için de bu sıkıntı yaratmamalı ama oyuncu gelişimi için çok çok önemli olduğu söylendi. Türkiye Cumhuriyetlerinden oyuncuların yabancı sayılmaması gibi bir fikir ortaya atıldı. Onun üzerine başka bir başkanımız dedi ki, 'Burada sayılmayacaksa, orada da sayılmasın. Bizim oyuncularımız da oraya gitsin. Yabancı statüsünde sayılmasın' vs vs gibi fikirler var."

"Doğru istikamette çok verimli bir toplantı yaptık. Tüm katılımcılara, tüm kulüplere özellikle Genel Sekreterimiz Sn. Çağrı beye bu fikri ortaya attığı için ve organize ettiği için de teşekkür ediyorum. Çünkü biz zaman zaman kendimizin gölgesinde başkanlar, yöneticiler toplanıyoruz ama esas paydaşları karar süreçleri içerisine yeterince sokmuyoruz. Bu toplantı onlardan biri oldu. İnanıyorum ki federasyonumuzun yapacağı çalışmayla çok önemli, faydalı, katkıları olacak, bizim yaptığımız çalışmanın."

"YABANCI KURALINDA DOĞRU DENGEYİ BULMAMIZ GEREKİYOR"

"Hayır, öyle bir plan yaparsın ki, 8+3 devam eder ama bugün yaptığın planda 2.3.4. sezonun hazırlıklarını yapmaya başlarsın. Unutmayın hepimizin kontratları var. 2, 3, 4, 5 yıllık kontratlarımız var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Bir futbolcuyu kaydedemediğiniz zaman, kadroya tescil edemediğiniz zaman onun çalışma hakkını elinden alıyor, konumuna düşüyorsunuz. O zamanda oyuncu FIFA'ya giderse bütün kontratı ödemek zorundasınız. Oyuncu da boşa çıkıyor. Her açıdan baktığımız zaman, Türk futbolculara da mecburiyet getirdiğiniz zaman bu sefer de onların da maaliyeti artıyor. Doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Şu anki mevcut plan o."

"Sayın Çebi'nin haklı bir serzenişi var. 'Ben planımı yapamıyorum siz devamlı böyle değiştirirseniz' diyor. 'önümüzü gösterin biz ona göre planımızı yapalım' diyor. 'Ben 7+4'e göre kendimi hazırladım. Yabancı sayısını arttırırsanız, itiraz ederim' diyor. O da kendi penceresinden haklı. Haksız kimse de yok. Ama en önemli şey artık sürprizlerle karşılaşmayalım. Mesela 2-3 sezon önce temmuz ayının sonunda söylendi, yabancı sayısının nasıl olacağı. 1 Temmuz'da transfer başlıyor."

"SON DÖNEMLERDE TÜRK FUTBOLU BIRAKIN İLERLEMEYİ, BIRAKIN YERİNDE DURMAYI, GERİLEMİŞTİR. YAPILACAK ÇOK İŞ VAR."

"Kısaca şunu söylemek istiyorum. İnşallah bu federasyon muvaffak olur. 5. Sezonundayım. Kulüpler Birliği toplantısına ilk katıldığım zaman, o zamanın başkanı, 'Federasyona yazdığımız yazılara cevap dahi alamıyoruz' şikayetinden bugün geldiğimiz noktada tamamen kulüplerle beraber, kulüplerin faydası ve çıkarı için elinden geleni yapamaya çalışan bir federasyona geçtik. Tekrar ediyorum, son dönemlerde Türk futbolu bırakın ilerlemeyi, bırakın yerinde durmayı, gerilemiştir. Yapılacak çok iş var."

"Spor yasasından, Pasoligi'nden, yabancı sayısından altyapıların gelişimine kadar, mali konulara kadar yapılacak çok şey var. Federasyon da biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yakında pasolig ihalesi olacak. Onun için de hazırlanmamız gerekiyor. Pasolig'le ilgili kulüplerin ciddi sıkıntıları var. Ciddi itirazları var. Güvenlik kameralarına dünyanın parası verildi, güvenlik kameraları alındı. Ne olacaktı? Eylemi yapanı tespit edip o ceza alacaktı. Şimdi ne oluyor? Yine tribünler kapanıyor. Bizden giriş kart parası vs vs vs. Fenerbahçe 'ye geçen sene maliyeti 60 milyon lira. Diğer kulüpleri bilmiyorum. Pasolig operasyonu. Teknolojisi, bakımı vs. Önümüzde çok konu var. Bu konular yıllardır birikiyor."

"Yavaş yavaş inşallah bunları çözüp, orta vadede Türk futbolu hak ettiği yere gelmeli diye düşünüyorum. Hepimizin içi acıyor. Dünya Kupası'nı keyifle seyrediyoruz ama biz yokuz. Hiç yokuz. Tribünde bir Türk taraftarı gördüğümüzde sevinir hale geldik. Hep aynı şeyi söylüyorum. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'nin DNA'sının parçası olan Brezilya'yı tutuyoruz. Kendi oyuncularımızın olduğu takımların müsabakada gidebildiği yere kadar gitsin istedik, onlar da elendiler. Odağım Brezilya."

"Şubattan önce de olabilir ama bizim Federasyona söylediğimiz sizin yapacağınız 10 yıllık strateji mayıs ayında bitecekse, biz mayıs ayından önce bilmek zorundayız, önümüzdeki sezon yabancı kuralı ne olacak? Bu çalışmanın da bir sürü modülleri var. Yabancı oyuncu kuralı ilk ele alınacak konulardan biri olacağı için şubat ayında bitebileceği bize söylendi."

DHA

