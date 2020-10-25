Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tuzağa düşmeyin

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, salgın sebebiyle online olarak gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç toplantıda, “Doğru yoldayız ve biraz da şans yanımızda olursa, iyi işler yapacağız. Algı operasyonları var ve tuzağa düşmeyin” dedi.

✓Sıfır kilometre bir sportif direktör, 3. takımını çalıştıran bir hoca. Genciz ve huzur içinde çalışıyoruz. Doğru yoldayız, biraz da şans yanımızda olursa iyi işler yapacağız."

✓Fenerbahçe hile yapıyor deniyor, böyle bir kakafoni başladı. TFF ile yaşadıklarımız ortada! SPK'nın kurallarına göre her şeyi açıklıyoruz. Senaryo ve algı operasyonları var. Tuzağa düşmeyin.

✓YouTube'dan şu an aylık 500-600 bin gelir sağladık. Sistem tam oturunca 30-40 milyon TL kazanmayı düşünüyoruz. FB TV kapanmıyor ama er ya da geç YouTube'a geçeceğiz.

✓Dijital hamlelerimizden en önemlisi Mohikan; Salı günü açıklayacağız. Mohikan, savaşçı, mücadeleci, kararlı, yaratıcı, fedakâr ve sadık. Bu yüzden Mohikan ismini seçtik.

✓Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hocanın ve takımın sorumluluğudur, şeklinde düşünülüyor ama bu yanlış. Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Volkan Ballı'nın yapacaklarının yanı sıra Samandıra'daki hava, ödemelerin zamanında yapılabilmesi önemli. Başarı böyle gelir."