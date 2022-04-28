Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolundaki zorlukları anlattı

Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) gibi paydaşların temsilcilerinin de yer aldığı genel kurulun ana teması "finansal sürdürülebilirlik" oldu.

"BİZ FUTBOL KULÜBÜNDEN FAZLASIYIZ"

Organizasyonun ilk oturumunda söz alan ve Türk futbolunda yaşanan finansal zorluklardan bahseden Ali Koç, "Türkiye'de 28 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanıyım. İş insanıyım. Biz, aynı zamanda futbol kulübünden fazlasıyız. Yaptığımız bu farklı spor etkinlikleri bize finansal zorluklar da getiriyor. Geçen sene Türkiye, olimpiyatlara 108 sporcu ile katıldı; bu sporcuların 22'si Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusuydu. Bu branşların çoğunda ise neredeyse sıfır gelir var. Gelir olanlar da maliyeti karşılamıyor. Bu bize çok yük getiriyor. Bunları ne kadar devam ettirebiliriz, soru işareti. Kulüplerin statüsü değişsin demiyorum ama bu kulüplere kamu şirketleri tarafından yatırım yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE BAŞARIYA ULAŞMA İSTEĞİ, KÖTÜ PLANLAMAYI DA BERABERİNDE GETİRİYOR"

Türkiye'deki futbol yapılanmasından bahseden Ali Koç, "Ülkemizde kulüp başkanlığı seçimleri 2 ya da 3 yılda bir yapılıyor ve bu da başkan ve yöneticilerde baskı yaratıyor. Kısa sürede başarıya ulaşma isteği, kötü planlamayı da beraberinde getiriyor. Bizim ligimiz Avrupa'nın en yaşlı yabancı oyuncu sayısına sahip. Akademilere ve altyapılara yapılan yatırımlar da bu doğrultuda çok sınırlı kalıyor" sözlerini dile getirdi.

"UEFA'NIN BİZİ ANLAMASI GEREKİYOR"

Ekonomik yapı ve borçlanma konusuna da vurgu yapan Koç, "2012-2013 yıllarından önce Türk lirası güçlüydü ve daha iyi bir yapı vardı. Bu yapı, kulüplerin borçlanma iştahını artırdı. 2013'ten sonra Türk lirası değer kaybetmeye başladı ama kulüpler harcamalarını azaltmadı ve bu harcamaların çoğu krediyle yapıldı. 2018'den sonra da kulüpler borçlanmalarıyla hizmet göremez hale geldi. Devlet bankalarıyla yapılandırılmaya gidildi. Bu kısa süre için bize nefes aldırdı. Enflasyon, döviz kuru ve pandemi derken yayın gelirlerinde de düşüşler yaşandı ve sistem işleyemez hale geldi. Gelirlerimiz Türk lirası üzerinden, masraflarımızın ise yüzde 80-85'i döviz üzerinden. UEFA'nın bizi anlaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

DHA