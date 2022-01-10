Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig 'in 20. haftasının kapanış maçında Sarı-Lacivertliler'in, Kadıköy'de kozlarını paylaştığı Adana Demirspor karşılaşması ncesinde '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'Yılmaz Vural'ı çok seviyorum'

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında belirsizliğini koruyan hoca konusuna değinen Kanarya'nın patronu, "Sezona iyi başladık, Trabzonspor maçına kadar da çok iyi gittik. O maç kırılma oldu bizim için, toparlanamadık. Takım olmayı beceremedik. Hocamızla da yolları ayırdık. Covid-19 testim dün gece negatife döndü. Yarın yurt dışı seyahatlerime başlıyorum. A-B-C hocasına göre ilerleyişimiz şekillenecek. En uygun model şu an kafamızdaki isimlerinden biriyle anlaşıp, hazirana kadar takımı hazırlaması. Yılmaz Vural'ı çok seviyorum. Şu anda hoca için ince eleyip, sık dokuyoruz" yorumunu yaptı.

'Biri var paradan önce yapıyı konuşuyor'

Hoca adayları konusunda son durumu da aktaran Koç, "Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa, bugünden yarına olmuyor. Zoom'la telefonla bitecek iş değil. Prensipte anlaşır, yüz yüze görüşürüz. Bu süreç bir iki hafta sürebilir. Bir teknik direktör var paradan önce yapıyı konuşuyor. Bazı teknik direktörleri sezon ortasında getiremiyorsun. Haziranda çalışacak olan hocanın bu döneme de rehberlik etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.