Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Süper Lig oynanmalı

Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni, koronavirüs nedeniyle ilk kez sanal bir şekilde gerçekleştirildi. Telekonferans yöntemiyle yapılan bayramlaşmaya Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, yöneticiler, dernek temsilcileri ve sporcular katıldı.

‘Sponsorların durumu belirsiz’

Başkan Koç burada yaptığı açıklamada, “İnşallah son sanal bayramımız olur” diye konuştu. Ali Koç, kulüpte toplam 11 virüs vakası yaşandığını ve herkesin iyileştiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Koç, salgın nedeniyle spor ekonomisini zor günlerin beklediğini dile getirerek, “Sponsorların durumlarının neler olacağı, ne kadar kombine, maç bileti satacağız emin değiliz. Maçların seyirciliseyircisiz olacağı belli değil. Yayıncı kuruluş ile yaşananlar var. Asıl etkiyi önümüzdeki sezon göreceğiz” dedi.

‘Salgın çok iyi yönetildi’

Ali Koç, “Voleybol ve basketbolda sezon bitti. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu bitirmek ekonomik ve sportif açıdan önemli. Şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor” yorumunu yaptı. Başkan Koç son olarak Türkiye’nin salgın sürecini çok iyi yönettiğini söyleyerek, “Sağlık altyapımız, çalışanlarımız ve yatırımlarımızın ne kadar önemli olduğunu bu salgında yaşadık. Sağlık Bakanımız da çok güzel bir liderlik örneği sergiledi” dedi.