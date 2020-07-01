Fenerbahçe başkanı Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Habertürk Televizyonu'nda değerlendirmelerde bulunuyor. Canlı aktarıyoruz.

Ali Koç:

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Önce devletimize, kamu kuruluşlarına, özel sektöre ve inanılmaz bir performans gösteren tüm sağlık çalışanlarına ve hayatımızın devam edebilmesini sağlayacak diğer sektörlerdeki kahramanlara teşekkür ediyorum.

2 sene çok hızlı geçti, dolu dolu geçti. Sancılarıyla, acılarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla... Yapabildiğimiz şeyler oldu, başarılı olduk. Bazılarında başarısız olduk.

Masa tenisinden, küreğinden yüzmesinden Türkiye şampiyonlukları rekorlar kırarak iki sene geçirdik. Kadın basketbol takımımız olağanüstü başarılı oldu. Euroleague’e inanıyorduk ama pandemi dolayısıyla hayallerimiz bir sonraki sezona kaldı.

"Transferde engellendik"

Bütün takımlar transfer yaparken, Fenerbahçe engellendi. Ben bunların hepsini detaylı anlattım daha evvel. Şunun bilinmesini istiyoruz ki bizler, objektif bir şekilde, şeffaf bir şekilde nerede nasıl yanlış yaptığımıza bakıp, eleştirel bakarak gözden geçirdik.

"Merih gibileri nasıl kaçırdık!"

Fenerbahçe A Takımı ile altyapının antrenman tesisleri birbirinden ayrı. Belki de bu yüzden Merih gibi geleceğin yıldızlarını kaçırıyoruz.

Değişim, dönüşüm projesidir dedim. Sistem bir gecede oturmuyor. İlk yıl yaşadıklarımız sistemin yerleştirmesini geciktirdi. Her türlü değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemlerden geçiyoruz. Dersler aldık.

"4 Haziran'a dönsem neyi yapmazdım..."

Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun, bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüze kaldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını beklerdim. Neyi yapmazdım? Çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum.

"Ligler biter bitmez hocayı açıklayacağız"

102 günü nasıl hoca bulmadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Tabii biz her şeyle ilgili tenkit ediliyoruz. Herhalde hiçbir başkan medyada bu kadar tartışılmamıştır. Çok çalıştık, kalan 8 haftada yeni hocanın gelmesini, takımı tanımasını biz de isterdik. Ligler biter bitmez hocayı açıklayacağız.

"Kruse hayatının pokerini oynadı"

Kruse, hayatının pokerini oynadı. Pandemi dönemi için FIFA'nın verdiği özel kararlar var. Bizim ona sadece pandemi dönemi için borcumuz var. Değişik görüşler almış. Bazı avukatları 'Riskli' demiş. Kruse de 'Ben riski severim' demiş. Bu, ona pahalıya mal olacak.

"Kanatlara iki hızlı oyuncu alacağız"

Sol bek ve stoper eksikliğimiz var. Kanatlara da iki hızlı, hareketli oyuncu alacağız. Transferde 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik. Miha Zajc, aile şartları nedeniyle gitti. Çocukcağız 1-2 gece gitti, hemen geri geldi. Luiz Gustavo'nun menajeri geldi, çay içtik. Yok efendim ayrılıyor. Her habere açıklama yapamayız.











