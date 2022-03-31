Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından sezon sonuna kadar takım İsmail Kartal'a emanet edilmişti. Sezon sonunda dünyaca ünlü teknik adam Jöachim Löw'ü takımın başına getirmek isteyen Sarı-Laciverttliler'de flaş bir gelişme yaşandı.

Kanarya'nın başkanı Ali Koç taraftarlarla buluştuğu bir organizasyona katıldı. Konuşmak için kürsüye çıkan genç bir Sarı-Lacivertli taraftar, Başkan Ali Koç'a bakarak, "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor" dedi. Fenerbahçe'nin patronu da doğru diyerek genç taraftarı onayladı. Uzun zamandır gündemde olan Löw ile ilgili ilk kez birinci ağızdan açıklama geldi.

"HER TRİBÜN AYRI TELDEN ÇALIYOR"

Ülker Stadı’nda tribünler bu sezon birçok maçta, “Ali Koç istifa”, “Yönetim istifa” sesleriyle inledi. Göreve gelirken arkasına görülmemiş bir destek alan başkan Koç ile taraftarın arası, peş peşe yaşanan başarısızlıkların ardından 4. sezonda fazlasıyla açıldı. 12. adam, başkana ve yönetime son derece tepkili. Ancak Ali Koç’un da taraftardan memnun olmadığı, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada ortaya çıktı. Koç, taraftar profilinin biraz değiştiğini belirterek, “Biz başka statlara, bilhassa ana rakiplerimize gittiğimizde orada eskiden bizde olduğu gibi homojen bir yaklaşım var. Top bizdeyken resmen stat üstümüze çöküyor. Futbolcuların birbirleriyle konuşamayacağı kadar gürültü oluyor. Hakem aleyhte bir karar verince, hakemi baskı altına alıyorlar. Top onlarda olduğunda ise tek ses takımlarını destekliyorlar. Bizde ise bir kakafoni var. Her tribün başka telden çalıyor. Top rakipteyken stat rakibin üstüne çökmüyor, hakem kararlarına tek tük tepki veriliyor” dedi

‘En büyük mahcubiyetim...’

Ali Koç, takım hangi durumda olursa olsun eski hallerine, fabrika ayarlarına dönmeleri gerektiğini söyledi. Başkan, “Son sezonlarda yaşadığımız olumsuzluklarda en çok üzüldüğüm konu, en büyük mahcubiyetim, sizin gibi durum ne olursa olsun kulübü destekleyip arzuladığımız mutluluğu yakalayamayan gençler ve çocuklar. Fakat taraftarlık öyle olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere 62 yaşındaki teknik adam, 98-99 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2000-2001 sezonunda da Adanaspor'u çalıştırmıştı. Löw 2006-2021 yılları arasında çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'nın başında ise 2014'te Dünya Kupası'nı almış ve büyük bir prestij kazanmıştı.





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