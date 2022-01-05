Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, basın toplantısı düzenleyip, Ali Koç’a çağrıda bulundu.

İşte Şevket Yılmaz'ın o açıklamaları:

“Öncelikle 27 Aralık’ta Yargıtay kararının açıklanmasından dolayı duyduğumuz memnuniyetimizi ve sevincimizi paylaşmak isteriz. Ayrıca Sayın Ali Koç’a geçirdiği Kovid rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz. 2010-2011 şampiyonu sahada, sokakta, mahkemede, vicdan ve akılda her daim Fenerbahçe’dir. Bu itibarla davada yargılanmış olan başta eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım olmak üzere tüm Fenerbahçeliler’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

‘Bu işi yapamadınız’

“Büyük Fenerbahçe camiasının içinde bulunduğu kötü gidişatına dur demek için ‘Fenerbahçeliyim’ diyen herkesin taşın altına elini koyma zamanı gelmiştir. Çünkü Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe’nin yarınları umut vermiyor. Büyük bir teveccühle göreve gelen Ali Koç yönetiminin bu işi yapamadığı ve yapamayacağı, aksine görevde kalması halinde camiamıza maddi ve manevi büyük zararlar vereceği gün gibi ortadadır. Sayın Ali Koç, vaatlerinizin hiçbirini yerine getiremediniz. 2018’den bu yana, sportif, mali ve sosyolojik olarak Fenerbahçe geriye gitmiş, sıradan bir kulüp haline gelmiştir. Hep eleştirdiğiniz, sportif başarısızlık konusunda kulübe tarihin en kötü zamanlarını yaşattınız. Futbol takımı küme düşme hattına kadar geriledi, Eurolig şampiyonu basketbol takımı sıradan bir takım haline geldi, Obradovic gibi bir basketbol efsanesini kaçırdınız.”

‘İmza toplamaya mecbur etmeyin’

“Başkan olduğunuz 3.5 yılın tam 1 yılında futbol takımımız teknik direktörsüz kaldı. Son dakika yaşlı transferlerle zaman kaybedildi, Sürekli hatayı başka yerlerde aradınız. Kendiniz hariç herkesi suçladınız. Fenerbahçe tarihinde görülmemiş bir teveccühle seçildiniz, fakat Fenerbahçe tarihinde hiç görülmediği kadar kötü gidiyor, küçülüyor, yok oluyor! Fenerbahçe’deki başarı yoksa mutluluk da yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçeliler geldiğinizden beri mutsuz. Fenerbahçe’nin gelecekte daha iyi noktalara gelmesi bu yönetim tarzıyla ile mümkün değildir. Sizden beklenti; yaşattığınız hüsranı daha da artırmadan, saygınlığınızı koruyarak olağanüstü genel kurul kararı almanızdır. Aksi takdirde; dip dalgası olarak geldiğiniz bu makamdan tsunami dalgasıyla gideceksiniz. 15 Ocak’a kadar kongre kararı almanızı umutla bekliyoruz. Bizi imza toplamaya mecbur etmeyin.”

Yusuf Dursun