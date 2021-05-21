Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: En iddialı takım biz olacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenledi. Hayattaki en büyük sevdasının Fenerbahçe’ye hizmet etmek olduğunu dile getiren Koç, 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarını da hatırlatıp, asla vazgeçmediğini söyledi. Pandemi nedeniyle tüm kulüplerin çok etkilendiğini vurgulayan Başkan, “Ekonomik şartlar ve kur hareketleri, zor olan işleri çok daha zorlaştırdı” dedi.

‘Almaya değil vermeye geldim’

Yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Koç, “İnşallah 12-13 Haziran’da seçimli genel kurulumuzu yapacağız. Bu 3 sene çabuk geçti. Ancak aday olduğum zaman da ifade ettiğim gibi yapmak istediklerimizi başarabilmek için 2 dönem lazım demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem ama buradaki beklenti ve hedefte değişiklik yok. Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi de sorumlu hissettiğim için ikinci kez başkan adayı olduğumu paylaşmak istiyorum. Ben Fenerbahçe’ye almaya değil vermeye geldim. Dolayısıyla elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Sonsuza kadar kalma gayem yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler yaşandığını tecrübe ettik. Ben böyle bir anlayışa sahip değilim. İnşallah süremiz devam ederse seçilirsek başaracağımıza inanıyorum” dedi.

‘Bu sene çok üzüldüm’

Ali Koç, “Bu sene iki seneye istinaden baktığımızda şampiyonluğu kaybettiğimiz için bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik şampiyon yapar demiştim. Bu tahminlerim bizim alacağımız sonuçlarla ilgili değildi. Rakiplerin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Bu, rakibi düşünerek yapılmış tahmindi. Son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Dolayısıyla bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir sezon oldu” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyonluk yapılanması’

Kadro konusunda iddialı konuşan Başkan “Birkaç dokunuş ile yapacağımız ilavelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağımızı söyleyebilirim. Bugünden, gelecek sezon için yüzde 70 hazır bir kadro var. Bazı eksiklerimizin giderilmesiyle ve bir takım dokunuşlarla gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu getirecek bir futbol yapılanmamızın mevcut olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sezona diğer iki sezona istinaden çok daha güçlü ve kendimizden emin şekilde başlayacağız” dedi.

‘TFF değişmek zorunda’

“Edinilecek en iyi tecrübe yapılan hatalardır. Pek çok hatamız oldu bunlardan da aldığımız derslerin paha biçilemez olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz sezonda ligde sıralamayı belirleyen unsurlar, takımların performansı kadar ne yazık ki federasyon yönetiminin anlayışı ve adaletsiz kararları da ülkemize has bir şekilde etkiliyor. TFF ve orayı yöneten kişilerle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Çok değişen bir durum söz konusu değil. Sadece şöyle yapacağız deyip de kaç karardan dönüldüğüne bakmanız yeterli. Şampiyonlar Ligi finali oynanacaktı durum ortada. Bunlar değişmek zorunda. Ya bunlar tercihen ya da mecburen değişecek. Liyakat eksikliği. Başta hakem kararları olmak üzere sonuçları etkileyen pek çok karara da neredeyse hiçbir standardın oluşmaması durumu var. Yapılan algıları, her şeyi sonraki buluşmada anlatacağım.”

‘Misliyle karşılık vereceğiz’

“Bugün geldiğimiz noktada bizim için artık farklı bir tavır ortaya koymanın çoktan da zamanı gelmişti. Biz de çok farklı bir yönetim anlayışıyla dünyamızı değiştireceğiz. Sadece kuralsızlıklara hayır diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Bizim öyle diğerleri gibi pek çok yüzümüz yok. Tek bir yüzümüz var. Tenhada, umumide farklı değiliz, tribünlere oynamıyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, manipülasyon yapanlara Fenerbahçe’nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara iftirada bulunanlara karşı çok daha farklı tutumumuz olacağını gereken cevapları vereceğimizi bilmenizi istiyorum. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek.”

Emre Belözoğlu konusuna girmedi...

‘Haziran’da hepsi netleşecek’

Basın mensuplarından soru almayan Başkan, “Aklınızda çok soru vardır biliyorum futbolla ilgili. Transferler, teknik direktör kim olacak, kim olmayacak diye. Bunların hepsini önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Tek hedefimiz 1 Haziran veya en geç Haziran’ın ilk haftasına kadar bu konuların tamamına netlik kazandırmak istiyoruz” dedi. Ali Koç, basın toplantısında Emre Belözoğlu’nun görevine devam edip etmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

‘İnşallah biz seçiliriz’

“Üç sene boyunca işlerin kötü gittiği dönemde desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, üyelerimize teşekkürü borç bilirim. Onların desteği en kötü günümüzde motivasyon kaynağı olmuştur. Seçilmemiz halinde düne takılmadan yarınları daha iyi yapmaya çalışarak güçlü bir Fenerbahçe için, ‘Ben, o demeden, aynı yolda buluşarak inançla devam edeceğiz. Bu hikaye, bu yolculuk, bu camia başarıları, mutlulukları fazlasıyla hak ediyor. Fazlasıyla sınava girdik. Ben ve arkadaşlarım her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. İnşallah seçiliriz. Seçilirsek bütün çektiğimiz çilenin, yaşadıklarımızın tam tersine artık harcadığımız emeğin, fedakârlıkların karşılığını alırız. İnşallah bu camia artık hak ettiği mutluluklara kavuşur.”

‘İşte fırsat, aday olun!’

“İlk dönemimizde bazı konularda zorlandık. Camiamız rahat olsun. Ben ve benimle devam edecek arkadaşlar, seçildiğimiz takdirde gereken dersleri aldık. 3 yılın tecrübesini kendimize en önemli ders olarak kabul ettik. İkinci dönem çok daha farklı olacak. Seçime üç gün kala bizi eleştiriyorlar. Fenerbahçe’ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer. İşte fırsat, sandığın eli kulağında. Yeni bir vizyonla katkıda bulunmak istiyorsanız gelin anlatın. Yararlı olmanın güzel yolu aday olmaktır, projelerinizi anlatmaktır. Finansmanı nasıl yöneteceğinizi, diğer branşları mevcut şartlara göre nasıl sürdüreceğinizi anlatın. Akıl akıldan üstündür. Güzel bir rekabet olsun. Karar verecek camiadır ve kararları çok değerlidir. Her zaman Fenerbahçe kazanır ama perde arkasından konuşmayın!”

Yusuf Dursun



